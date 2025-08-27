뉴스광장(춘천)

강원 아파트 분양가 6억 육박…서민 부담 가중

입력 2025.08.27 (09:57) 수정 2025.08.27 (10:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강원도의회, 행정사무감사 ‘도민 제보’ 접수

강원도의회, 행정사무감사 ‘도민 제보’ 접수
[날씨] 강원 내륙·산지 아침까지 짙은 안개…한낮 무더위

[날씨] 강원 내륙·산지 아침까지 짙은 안개…한낮 무더위

다음
[앵커]

부동산 경기 침체 속에서도 강원 지역 아파트 분양가가 5억 원을 훌쩍 넘어섰습니다.

일부 아파트는 6억 원에 육박하는 곳도 있습니다.

내 집을 장만하려는 서민들의 부담이 커지고 있습니다.

이영일 기자의 보도입니다.

[리포트]

최근 분양을 시작한 춘천의 한 아파트 모델하우습니다.

전용면적 84제곱미터 분양가가 5억 2,000만 원대입니다.

일부 고층의 경우는 5억 6,000만원을 넘어섭니다.

춘천 지역의 또 다른 아파트.

분양가가 6억 원에 육박하는 곳까지 있습니다.

[나철성/강원평화연구소장 : "경기 침체 시에 지역 신규 아파트의 지속적인 가격 상승은 가계의 금융비 조달을 압박을 할 것이고, 지역경제를 더욱더 어렵게 만드는 요인으로 작동할 것으로 판단하고 있습니다."]

2020년, 강원지역 평균 아파트 분양가는 3.3제곱미터에 1,000만 원 정도였습니다.

하지만 올해의 경우 3.3제곱미터에 1,500만원대에 이르고 있습니다.

분양가가 5년 만에 50% 가까이 오른셈입니다.

건설업계에서는 인건비와 자재비 등이 오르면서, 분양가에 반영될 수 밖에 없다는 입장입니다.

부동산 전문가들은 이런 구조 속에서 아파트 분양가 고공 행진이 당분간 이어질 것으로 보고 있습니다.

[함영진/우리은행 부동산 리서치랩장 : "물가상승률이라든지 또는 이제 그 지역의 정비 사업지의 사업성에 따라서 분양가 인상들은 당분간 이어질 것으로 보여집니다."]

경기 침체 속에서도 최고 6억 원을 향해 치솟고 있는 아파트 분양가.

내 집 마련을 꿈꾸는 서민들의 부담은 갈수록 커져가고 있습니다.

KBS 뉴스 이영일입니다.

촬영기자:최중호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 강원 아파트 분양가 6억 육박…서민 부담 가중
    • 입력 2025-08-27 09:57:56
    • 수정2025-08-27 10:29:08
    뉴스광장(춘천)
[앵커]

부동산 경기 침체 속에서도 강원 지역 아파트 분양가가 5억 원을 훌쩍 넘어섰습니다.

일부 아파트는 6억 원에 육박하는 곳도 있습니다.

내 집을 장만하려는 서민들의 부담이 커지고 있습니다.

이영일 기자의 보도입니다.

[리포트]

최근 분양을 시작한 춘천의 한 아파트 모델하우습니다.

전용면적 84제곱미터 분양가가 5억 2,000만 원대입니다.

일부 고층의 경우는 5억 6,000만원을 넘어섭니다.

춘천 지역의 또 다른 아파트.

분양가가 6억 원에 육박하는 곳까지 있습니다.

[나철성/강원평화연구소장 : "경기 침체 시에 지역 신규 아파트의 지속적인 가격 상승은 가계의 금융비 조달을 압박을 할 것이고, 지역경제를 더욱더 어렵게 만드는 요인으로 작동할 것으로 판단하고 있습니다."]

2020년, 강원지역 평균 아파트 분양가는 3.3제곱미터에 1,000만 원 정도였습니다.

하지만 올해의 경우 3.3제곱미터에 1,500만원대에 이르고 있습니다.

분양가가 5년 만에 50% 가까이 오른셈입니다.

건설업계에서는 인건비와 자재비 등이 오르면서, 분양가에 반영될 수 밖에 없다는 입장입니다.

부동산 전문가들은 이런 구조 속에서 아파트 분양가 고공 행진이 당분간 이어질 것으로 보고 있습니다.

[함영진/우리은행 부동산 리서치랩장 : "물가상승률이라든지 또는 이제 그 지역의 정비 사업지의 사업성에 따라서 분양가 인상들은 당분간 이어질 것으로 보여집니다."]

경기 침체 속에서도 최고 6억 원을 향해 치솟고 있는 아파트 분양가.

내 집 마련을 꿈꾸는 서민들의 부담은 갈수록 커져가고 있습니다.

KBS 뉴스 이영일입니다.

촬영기자:최중호
이영일
이영일 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색
[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”

[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”
9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 <br>마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.