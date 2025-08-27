양구, 화물차 추락…40대 운전자 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어제(26일)저녁 7시 50분쯤 양구군 동면 무학교 인근 도로에서 4.5톤 화물차가 개울로 추락하는 사고가 났습니다.



추락한 화물차는 옹벽을 들이받아 운전자 42살 A 씨가 숨졌습니다.



경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



