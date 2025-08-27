춘천, 내년 신재생에너지 융복합 공모 선정
입력 2025.08.27 (10:03) 수정 2025.08.27 (10:30)
춘천시가 정부의 내년도 신재생에너지 융복합 지원사업 공모에 선정됐습니다.
이 사업은 주택과 공공·상업용 건물에 태양광이나 지열 등 신재생에너지 발전 설비 도입 비용을 지원해 주는 사업입니다.
정확한 국비 지원 규모는 내년 정부 예산안과 함께 확정됩니다.
춘천시는 2018년부터 올해까지 공모 사업을 통해 국비 73억 원을 받았습니다.
