화천정보고, 2027년 ‘인공지능고’ 전환 추진

화천정보산업고등학교가 가칭 '강원인공지능고등학교'로 교명 변경을 추진합니다.



'인공지능고'는 'AI사물인터넷과' 단일 학과 체제로 운영될 예정입니다.



'인공지능고'는 2027년 3월 개교 목표로 한 학년당 3학급씩 144명을 선발하고, 기숙사도 증축합니다.



강원도교육청은 이번 교명 변경이 소프트웨어 개발과 빅데이터 분석 기술 등 산업 수요를 반영한 조치라고 설명했습니다.



