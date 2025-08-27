한라대학교, 라이즈 사업단 발대…“특화 인재 육성”
입력 2025.08.27 (10:06) 수정 2025.08.27 (10:31)
한라대학교가 어제(26일) 한라대에서 라이즈 사업단을 발대했습니다.
한라대는 앞으로 5년 동안 지역 특화 산업 발전과 글로벌 인재 육성을 위한 산학연 혁신 방안을 추진합니다.
-
한라대는 앞으로 5년 동안 지역 특화 산업 발전과 글로벌 인재 육성을 위한 산학연 혁신 방안을 추진합니다.
-
-
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
-
