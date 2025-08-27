한라대학교, 라이즈 사업단 발대…“특화 인재 육성”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한라대학교가 어제(26일) 한라대에서 라이즈 사업단을 발대했습니다.



한라대는 앞으로 5년 동안 지역 특화 산업 발전과 글로벌 인재 육성을 위한 산학연 혁신 방안을 추진합니다.



