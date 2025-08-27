제주 최근 8주간 코로나19 입원환자 66명…71% 고령층

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주에서 최근 8주간 코로나19 입원환자가 66명 발생한 것으로 집계됐습니다.



특히, 이들 입원 환자 가운데 65살 이상 고령층이 71%에 달해 감염 취약 계층에 쏠린 것으로 나타났습니다.



제주도는 요양시설 등 감염 취약 시설 내 집단감염에 대비해 합동 전담 대응 기구를 꾸리고 24시간 비상 대응체계에 들어갔습니다.



