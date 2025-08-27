사회

서울 마을버스 “재정 지원 수용 안 되면 ‘환승 체계’ 탈퇴”

입력 2025.08.27 (10:08) 수정 2025.08.27 (10:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울시마을버스운송사업조합은 서울시가 재정 지원 요구를 받아들이지 않으면 시내버스·지하철과 공동으로 운영하는 대중교통 환승 체계에서 탈퇴하겠다고 압박했습니다.

조합은 오늘(27일) 오후 1시부터 서울시의회 본관 남측에서 긴급 집회를 열어 시민들에게 마을버스가 직면한 어려움을 알리고 재정 지원 확대 등 6가지 세부 요구 사항을 오세훈 서울시장에 전달할 계획입니다.

앞서 조합은 서울시에 환승 통합 운임 정산 합의서 개정, 운송원가 현실화, 재정 지원 정상화, 마을버스 요금(1,200원) 인상 방안 마련 등을 요구해 왔습니다.

재정 지원 확대 요구가 받아들여지지 않을 경우 다음 달 1일부터 환승 체계 이탈을 검토할 수밖에 없다는 게 조합의 입장입니다.

김용승 서울시마을버스운송사업조합 이사장은 집회에 앞서 배포한 입장문에서 “시가 마을버스의 요구 사항을 외면한 채 책임을 회피한다면 결국 환승 탈퇴를 강행할 수밖에 없다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울 마을버스 “재정 지원 수용 안 되면 ‘환승 체계’ 탈퇴”
    • 입력 2025-08-27 10:08:54
    • 수정2025-08-27 10:10:12
    사회
서울시마을버스운송사업조합은 서울시가 재정 지원 요구를 받아들이지 않으면 시내버스·지하철과 공동으로 운영하는 대중교통 환승 체계에서 탈퇴하겠다고 압박했습니다.

조합은 오늘(27일) 오후 1시부터 서울시의회 본관 남측에서 긴급 집회를 열어 시민들에게 마을버스가 직면한 어려움을 알리고 재정 지원 확대 등 6가지 세부 요구 사항을 오세훈 서울시장에 전달할 계획입니다.

앞서 조합은 서울시에 환승 통합 운임 정산 합의서 개정, 운송원가 현실화, 재정 지원 정상화, 마을버스 요금(1,200원) 인상 방안 마련 등을 요구해 왔습니다.

재정 지원 확대 요구가 받아들여지지 않을 경우 다음 달 1일부터 환승 체계 이탈을 검토할 수밖에 없다는 게 조합의 입장입니다.

김용승 서울시마을버스운송사업조합 이사장은 집회에 앞서 배포한 입장문에서 “시가 마을버스의 요구 사항을 외면한 채 책임을 회피한다면 결국 환승 탈퇴를 강행할 수밖에 없다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김하은
김하은

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색
[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”

[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”
9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 <br>마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.