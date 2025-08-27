제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전교조 제주지부는 어제(26일) 제주도교육청사 앞에서 회견을 열고 교육청이 지난 6월 실시한 교원 인식 조사 결과를 공개했습니다.



천5백여 명이 참여한 조사 결과를 보면, 교사 4명 중 1명은 학교에 민원대응팀이 있다는 사실을 몰랐다고 밝혔습니다.



