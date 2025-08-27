경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘(27일) 오전 국회 사무처를 압수수색했습니다.



서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원 및 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며, 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.



앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



