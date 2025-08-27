국제

“김정은, 트럼프와 대화 열려 있을것 …APEC 전 결단 여부 미지수”

입력 2025.08.27 (10:22) 수정 2025.08.27 (10:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 워싱턴의 한반도 문제 전문가인 앤드루 여 브루킹스연구소 한국 석좌가 현지 시각 26일 김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 의지를 확인한 상황에서 북미정상회담 개최 가능성을 열어두고 있을 것이라고 추측했습니다.

여 석좌는 전날 열린 한미 정상회담 결과를 평가하고 향후 양국 관계를 전망하는 국내 언론사와의 전화 인터뷰에서 이같이 밝혔습니다.

그러면서 “김정은이 트럼프와의 만남에 문을 열어두고 있다고 생각한다”며 김 위원장이 ‘적절한 기회’를 모색하고 있을 것이라고 말했습니다.

다만 2개월여 앞으로 다가온 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의(10월31일 개막·경주) 계기에 북미정상회담이 열릴지는 미지수일 것이라고 전망했습니다.

여 석좌는 또 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 회담에 대해 “전반적으로 성공적”이었다면서도 실질적 논의와 가시적 성과 면에서는 빈약했다고 평가했습니다.

그러면서 여 석좌는 한미 간 주한미군 주둔 관련 문제와 관세 등 무역 이슈가 다시 부상할 가능성을 배제할 수 없다고 내다봤습니다.

다만 트럼프 대통령이 거론한 ‘미국의 주한미군 기지 부지 소유권 확보’는 양국 관계에 큰 변수가 되지 않을 것으로 예상했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “김정은, 트럼프와 대화 열려 있을것 …APEC 전 결단 여부 미지수”
    • 입력 2025-08-27 10:22:23
    • 수정2025-08-27 10:22:46
    국제
미국 워싱턴의 한반도 문제 전문가인 앤드루 여 브루킹스연구소 한국 석좌가 현지 시각 26일 김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 의지를 확인한 상황에서 북미정상회담 개최 가능성을 열어두고 있을 것이라고 추측했습니다.

여 석좌는 전날 열린 한미 정상회담 결과를 평가하고 향후 양국 관계를 전망하는 국내 언론사와의 전화 인터뷰에서 이같이 밝혔습니다.

그러면서 “김정은이 트럼프와의 만남에 문을 열어두고 있다고 생각한다”며 김 위원장이 ‘적절한 기회’를 모색하고 있을 것이라고 말했습니다.

다만 2개월여 앞으로 다가온 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의(10월31일 개막·경주) 계기에 북미정상회담이 열릴지는 미지수일 것이라고 전망했습니다.

여 석좌는 또 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 회담에 대해 “전반적으로 성공적”이었다면서도 실질적 논의와 가시적 성과 면에서는 빈약했다고 평가했습니다.

그러면서 여 석좌는 한미 간 주한미군 주둔 관련 문제와 관세 등 무역 이슈가 다시 부상할 가능성을 배제할 수 없다고 내다봤습니다.

다만 트럼프 대통령이 거론한 ‘미국의 주한미군 기지 부지 소유권 확보’는 양국 관계에 큰 변수가 되지 않을 것으로 예상했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색
[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”

[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”
9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 <br>마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.