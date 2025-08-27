국내프로야구

프로야구 두산, 사령탑 퇴장 부른 비디오 판독 관련 KBO에 항의 공문 예정

입력 2025.08.27 (10:22) 수정 2025.08.27 (10:23)

프로야구 두산이 조성환 감독 대행의 퇴장을 부른 비디오 판독과 관련해 KBO에 판독 근거를 설명해달라는 내용의 항의 공문을 보낼 예정입니다.

두산은 어제(26일) 서울 잠실구장에서 열린 삼성과의 경기에서 3대 0으로 뒤진 6회 말, 선두 타자 오명진이 삼성 투수 원태인의 체인지업을 받아쳐 오른쪽 외야 파울 라인 근처로 타구를 보냈습니다.

1루심이 파울을 선언했고 두산 구단이 비디오 판독을 요청했는데 중계 화면에는 공이 떨어진 지점에 하얀 가루가 튀는 장면이 포착됐습니다.

공이 파울 라인 끝에 닿았다고 판단한 두산은 판정 번복을 예상했지만 비디오 판독 결과는 원심(파울) 유지였고 조성환 감독 대행이 곧바로 외야로 뛰어나가 항의했습니다.

비디오 판독 결과에 항의하면 자동 퇴장당하는 규정에 따라 조감독 대행은 그대로 퇴장당했고 다시 타석에 오른 오명진은 삼진으로 물러났습니다. 두산은 6대 2로 졌습니다.

KBO 비디오 판독 센터는 당시 상황에 대해 '판정을 번복할 근거가 부족'하다고 봤습니다.

외야 파울 라인은 페인트로 긋는데 오명진의 타구 때 보인 하얀 가루가 파울 라인 밖 이물질일 수 있다는 게 비디오 판독 센터의 판단입니다.

이에 대해 두산은 KBO에 판독에 대한 더 명확한 근거 확인을 위해 KBO에 자세한 설명을 요청하는 공문을 보내기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KBO 홈페이지 캡처]

[사진 출처 : 연합뉴스 / KBO 홈페이지 캡처]
박주미
박주미 기자

