‘통일교 의혹’ 권성동 피의자 신분 특검 출석

통일교로부터 금품을 제공받은 의혹 등을 받는 권성동 국민의힘 의원이 오늘 오전 서울 종로구에 위치한 민중기 특별검사팀 사무실에 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석했습니다.



권 의원은 특검에 출석하면서 특검 측이 제기한 의혹에 대해 결백하다며 "특검은 수사 기밀 내용을 특정 언론과 결탁해 계속 흘리면서 피의사실을 공표하고 있다"고 말했습니다.



특검은 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 수수했다는 의혹과, 통일교 교인이 국민의힘에 대거 입당해 권 의원을 당 대표로 만들려 한 의혹 등을 수사하고 있습니다.



