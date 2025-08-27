‘오송 참사 국정조사’ 의결 방침…참사 2년 만

동영상 고정 취소

'오송 지하차도 참사'에 대한 국정조사 계획서가 오늘 여야 합의로 처리될 예정입니다.



국회는 오늘 오후 본회의를 열고 '오송 지하차도 참사 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사계획서'를 여야 합의로 의결할 계획입니다.



참사 발생 2년여 만으로, 지난해 8월 더불어민주당과 조국혁신당 등의 의원 188명이 국정조사를 요구한 지는 약 1년 만입니다.



앞서 2023년 7월 충북 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도가 인근 미호강 범람으로 침수되면서 14명이 숨졌습니다.



