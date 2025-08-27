트럼프, 연준 이사 결국 해임…반발 속 연준 독립성 위기

동영상 고정 취소

트럼프 대통령이 미국의 중앙은행인 연방준비제도의 이사 한 명을 해고한다고 밝혔습니다.



112년 연준 사상 처음으로 해당 이사는 대통령에게 법적 권한이 없다고 반발하고 있습니다.



뉴욕 박일중 특파원입니다.



트럼프 대통령은 미 연방준비제도 리사 쿡 이사에게 주택담보대출 사기 혐의가 있다며 물러날 것을 압박해 왔습니다.



그리고 현지 시각 25일 저녁 쿡 이사를 해임한다는 서한을 본인의 소셜미디어에 올렸습니다.



쿡 이사의 행위가 대통령이 연준 이사를 해임할 수 있는 불법 행위에 해당한다는 이유에섭니다.



"아주 훌륭한 인물들"을 고려하고 있다며 후임 지명 채비에 나섰다고도 밝혔습니다.



하지만 혐의 자체를 부인하고 있는 쿡 이사는 대통령의 조치에 법적 근거가 없다며 물러나지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.



미국 대통령이 연준 이사를 해임 대상으로 삼은 건 1913년 연준 설립 이래 처음입니다.



이 같은 조치는 연준의 독립성을 흔드는 동시에 연준 이사회를 조기에 장악하려는 의도라는 분석입니다.



트럼프 대통령과 매번 대립하고 있는 파월 의장의 교체가 쉽지 않은 상황에서 쿡 이사 자리를 다른 사람으로 채울 경우 전체 이사 7명 가운데 4명을 본인이 임명하게 됩니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우리가 곧 과반을 차지하게 될 겁니다. 대단할 겁니다. 우리가 과반을 차지하면 주택시장이 좋아질 겁니다."]



이렇게 되면 내년 초에 임기가 만료되는 모든 지역 연은 총재들의 후임 임명에도 영향력을 행사할 수 있습니다.



트럼프 대통령의 이번 조치가 단순히 개인을 향한 공격이 아니라는 평가가 나오는 이유입니다.



[나엘 브레이너드/전 미 연방준비제도 부의장/블룸버그 인터뷰 : "이건 이사 한 명에 관한 문제가 아닙니다. 연준이라는 기관의 독립성에 대한 전례 없는 공격입니다."]



시장의 반응은 비교적 안정적이었습니다.



미 장기 국채 금리가 올랐을 뿐 단기 국채 금리는 내렸고, 주식시장은 소폭 오른 채 마감했습니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.



촬영:서대영/영상편집:양의정/그래픽:강민수/자료조사:김나영/화면출처:블룸버그 TV



