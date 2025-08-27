7번째 메이저 우승 노리는 시비옹테크, US오픈 첫판 완승

이가 시비옹테크(2위·폴란드)가 올해 마지막 메이저 대회인 US오픈 테니스대회(총상금 9천만달러·약 1천247억원) 첫판을 완승으로 장식했다.



시비옹테크는 26일(현지시간) 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 사흘째 여자 단식 1회전에서 에밀리아나 아랑고(84위·콜롬비아)를 1시간 만에 2-0(6-1, 6-2)으로 물리쳤다.



올해 윔블던에서 우승한 시비옹테크는 단 3게임만 내주는 완벽한 플레이를 펼쳐 보이며 시즌 두 번째 메이저 대회 우승을 향한 도전을 가벼운 발걸음으로 시작했다.



시비옹테크는 통산 7번째 메이저 대회 우승에 도전한다. US오픈에서는 2022년 이후 3년 만의 우승 도전에 나선다.



아울러 여자프로테니스(WTA) 투어 이상 대회 첫판 연승 행진을 65경기로 늘리며 모니카 셀레스(미국)를 넘어 이 부문 신기록을 썼다.



시비옹테크의 다음 상대는 세계 66위 쉬잔 라멘스(네덜란드)로, 이번에 처음으로 대결한다.



시비옹테크는 US오픈을 마치면 9월 서울에서 열리는 WTA 투어 코리아오픈에 출격한다.



2018년, 2020년 US오픈에서 우승한 오사카 나오미(24위·일본)도 그리트 민넨(106위·벨기에)을 2-0(6-3, 6-4)으로 물리치고 2회전에 올랐다.



남자 단식에서는 우승 후보로 꼽히는 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 비트 코프리바(89위·체코)를 1시간 38분 만에 3-0(6-1, 6-1, 6-2)으로 물리치고 2회전에 올랐다.



지난해 US오픈을 포함해 최근 3차례 하드코트 메이저 대회 우승 트로피를 휩쓴 신네르는 라이벌 카를로스 알카라스(2위·스페인)와 더불어 이번 대회 강력한 우승 후보다.



신네르는 2회전에서 36위 알렉세이 포피린(호주)을 상대로 설욕에 나선다.



신네르는 메이저 대회 우승 후보로 떠오르기 전인 2021년 마드리드오픈에서 포피린과 한 차례 맞붙어 0-2로 졌다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



