문화

관광공사, 관광 기념품 공모전 발표…케데헌 인기에 ‘갓’ 기념품도

입력 2025.08.27 (10:29)

한국관광공사가 오늘(27일) 2025 대한민국 관광공모전 기념품 부문 최종 수상작 25점을 발표했습니다.

올해 공모전은 역대 최고 경쟁률인 27:1을 기록했으며, 대통령상은 ‘조선왕실 와인마개’, 국무총리상은 로컬 특화 부문에서 ‘교동의 비주 대몽재 1779 전통주’와 일반 부문에서 ‘금박공예 DIY 색칠 키트, 한국 전통 글리팅’이 각각 선정됐습니다.

최근 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 열풍으로 인기를 끌고 있는 ‘갓’을 소재로 한 ‘이리 오너라 갓 풍경’과 ‘조선의 멋, 갓잔’도 수상작에 포함됐습니다.

수상작에는 대통령상 1천만 원, 국무총리상 각 400만 원 등 상금이 지급되며, 관광공사는 각 상금과 같은 금액만큼 수상작을 구매하여 국내외 홍보에 활용한다는 방침입니다.

이번 공모전 수상작은 오는 11월 21일부터 23일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최되는 ‘2025 대한민국 관광기념품 박람회’에서 국내 다양한 K-굿즈 상품과 함께 전시될 예정입니다.

김현수
김현수

공지·정정

