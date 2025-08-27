정치

국민의힘 “이 대통령, 노란봉투법·상법개정안 거부권 행사해야”

입력 2025.08.27 (10:31) 수정 2025.08.27 (10:34)

국민의힘은 이재명 대통령을 향해 “노란봉투법과 상법에 거부권을 행사해 우리 기업들의 페이스메이커가 되어야 한다”고 밝혔습니다.

최은석 수석대변인은 오늘(27일) 논평을 통해 “이재명 대통령은 한미정상회담에서 남북 관계의 ‘페이스메이커’가 되겠다고 했다”며 이같이 말했습니다.

최 수석대변인은 “정작 페이스메이커가 필요한 이들은 바로 우리 기업들”이라며 “글로벌 무대에서 치열하게 경쟁하는 기업들의 곁에서 정부가 호흡을 맞춰주고 속도를 내도록 돕는 것, 그것이야말로 대통령이 말해야 할 페이스메이커의 역할”이라고 강조했습니다.

그러면서 “노란봉투법과 상법 개정안에 대한 거부권 행사는 정치적 셈법의 문제가 아니라, 한국 경제의 생존을 지키는 중대한 국가적 결단”이라며 “기업의 기를 살리고 산업 경쟁력과 국가 신용도를 지켜내는 불가피한 선택”이라고도 했습니다.

아울러 “대통령은 이제 결단해야 한다”며 “거부권 행사가 한국경제의 추락을 막고 코리아 디스카운트를 끊어낼 마지막 기회다. 기업을 지키는 결단이 곧 국가를 지키는 결단”이라고 덧붙였습니다.

