EPL 울브스에 역전패한 웨스트햄 주장, 팬과 마찰 빚은 후 사과

국가대표 황희찬이 선발로 출격한 잉글랜드 프로축구 울버햄프턴 원더러스에 역전패당한 웨스트햄의 주장이 경기 직후 팬들과 마찰을 빚은 끝에 결국 사과했다.



27일(한국시간) 미국 ESPN의 보도에 따르면, 웨스트햄 주장 재로드 보엔은 울버햄프턴과 치른 2025-2026 잉글랜드 리그컵(카라바오컵) 2라운드 경기 직후 원정석에 앉아 있던 팬들에게 인사를 건네기 위해 다가가 한순간 격한 감정을 보이며 특정 팬을 손가락으로 가리켰다.



그는 경기장과 관중석 사이에 설치된 광고판을 넘어가려는 듯한 행동을 보였고, 동료들에게 제지당하자 완장을 벗고 고개를 숙인 채 경기장을 떠났다.



이후 보엔은 자기 개인 사회관계망서비스(SNS)에 "저는 열정적인 사람이며, 그라운드에 설 때마다 항상 싸운다. 하지만 저 자신이 더 좋은 본보기가 되어야 한다는 것을 알고 있고, 팬 여러분도 제가 여러분과 이 클럽을 얼마나 사랑하는지 잘 아실 거라 믿는다"고 적었다.



지난 시즌을 EPL 14위로 마무리한 웨스트햄은 이번 시즌 리그 경기에서 2연패를 당해 현재 리그 최하위인 20위에 머물고 있다.



웨스트햄은 27일 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-2026 잉글랜드 카라바오컵(리그컵) 2라운드에서도 3-2로 패해 이번 시즌 공식전 3연패를 기록했다.



이 경기에서 울버햄프턴의 황희찬은 주장 완장을 차고 이번 시즌 처음으로 선발 출전해 81분을 소화했으나 공격 포인트를 작성하지는 못했다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



