자신이 살던 고시원에 방화…경찰, 50대 남성 체포

자신이 묵던 고시원에 불을 낸 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 송파경찰서는 50대 남성을 현주건조물 방화 혐의로 체포했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



이 남성은 어제(26일) 새벽 5시 10분쯤 서울 송파구 가락동 고시원의 공용 신발장과 자신의 방에 불을 낸 혐의를 받고 있습니다.



당시 옆방 거주자가 진화에 나서 불은 20여 분 만에 꺼졌고, 다친 사람도 없었습니다.



50대 남성은 범행 후 자해해 병원으로 옮겨졌지만, 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!