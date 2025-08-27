자신이 살던 고시원에 방화…경찰, 50대 남성 체포
입력 2025.08.27 (10:34) 수정 2025.08.27 (10:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
자신이 묵던 고시원에 불을 낸 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
서울 송파경찰서는 50대 남성을 현주건조물 방화 혐의로 체포했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
이 남성은 어제(26일) 새벽 5시 10분쯤 서울 송파구 가락동 고시원의 공용 신발장과 자신의 방에 불을 낸 혐의를 받고 있습니다.
당시 옆방 거주자가 진화에 나서 불은 20여 분 만에 꺼졌고, 다친 사람도 없었습니다.
50대 남성은 범행 후 자해해 병원으로 옮겨졌지만, 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐습니다.
경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 예정입니다.
서울 송파경찰서는 50대 남성을 현주건조물 방화 혐의로 체포했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
이 남성은 어제(26일) 새벽 5시 10분쯤 서울 송파구 가락동 고시원의 공용 신발장과 자신의 방에 불을 낸 혐의를 받고 있습니다.
당시 옆방 거주자가 진화에 나서 불은 20여 분 만에 꺼졌고, 다친 사람도 없었습니다.
50대 남성은 범행 후 자해해 병원으로 옮겨졌지만, 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐습니다.
경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 자신이 살던 고시원에 방화…경찰, 50대 남성 체포
-
- 입력 2025-08-27 10:34:21
- 수정2025-08-27 10:35:09
자신이 묵던 고시원에 불을 낸 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
서울 송파경찰서는 50대 남성을 현주건조물 방화 혐의로 체포했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
이 남성은 어제(26일) 새벽 5시 10분쯤 서울 송파구 가락동 고시원의 공용 신발장과 자신의 방에 불을 낸 혐의를 받고 있습니다.
당시 옆방 거주자가 진화에 나서 불은 20여 분 만에 꺼졌고, 다친 사람도 없었습니다.
50대 남성은 범행 후 자해해 병원으로 옮겨졌지만, 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐습니다.
경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 예정입니다.
서울 송파경찰서는 50대 남성을 현주건조물 방화 혐의로 체포했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
이 남성은 어제(26일) 새벽 5시 10분쯤 서울 송파구 가락동 고시원의 공용 신발장과 자신의 방에 불을 낸 혐의를 받고 있습니다.
당시 옆방 거주자가 진화에 나서 불은 20여 분 만에 꺼졌고, 다친 사람도 없었습니다.
50대 남성은 범행 후 자해해 병원으로 옮겨졌지만, 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐습니다.
경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 예정입니다.
-
-
신지수 기자 js@kbs.co.kr신지수 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.