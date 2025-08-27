전북 8개 시군에 ‘폭염주의보’ 재발령…“온열질환 주의”

전북 지역에 비가 내리면서 해제됐던 폭염특보가 다시 발령됩니다.



전주기상지청은 "오늘(27일) 오전 11시 고창과 부안, 군산, 김제, 완주, 익산, 정읍, 전주 8개 시군에 폭염주의보를 내린다"고 밝혔습니다.



전북의 오늘 낮 최고기온은 30~32도로 예상되고, 일부 시군에서는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.



무더위가 이어지면서 온열질환자도 계속 발생하고 있습니다.



전북도 자료를 보면, 그제(25일) 기준 전북 온열질환자는 225명으로 전날보다 3명 늘었습니다.



또 올여름 들어 닭과 돼지 등 34만여 마리가 폐사한 것으로 집계됐습니다.



당분간 낮 기온이 30도를 웃돌 것으로 예상되는 만큼 한낮에는 바깥 활동을 자제해야 합니다.



또 물을 자주 마시고 위급 상황 때 대처할 수 있도록 혼자서 일하지 말아야 합니다.



가축 폐사를 예방하려면 송풍과 분무 장치를 틀고, 사육 밀도도 낮춰야 합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



