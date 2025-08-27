오봉 저수율 16.4%…행정안전부 장관 강릉 현장 점검

동영상 고정 취소

강릉의 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 오늘(27일) 오전 기준 16.4%로 연일 최저치를 기록하고 있습니다.



이는 하루 만에 0.4% 포인트 감소한 것으로 평년의 23.5%에 불과한 수준입니다.



한편, 윤호중 행정안전부 장관은 오늘(27일) 오후 오봉저수지를 현장 점검하고 강릉시청 재난안전상황실에서 정부 부처와 동해안 시군 등이 참여하는 가뭄 대책 회의를 진행합니다.



