오봉 저수율 16.4%…행정안전부 장관 강릉 현장 점검
입력 2025.08.27 (10:37) 수정 2025.08.27 (15:05)
강릉의 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 오늘(27일) 오전 기준 16.4%로 연일 최저치를 기록하고 있습니다.
이는 하루 만에 0.4% 포인트 감소한 것으로 평년의 23.5%에 불과한 수준입니다.
한편, 윤호중 행정안전부 장관은 오늘(27일) 오후 오봉저수지를 현장 점검하고 강릉시청 재난안전상황실에서 정부 부처와 동해안 시군 등이 참여하는 가뭄 대책 회의를 진행합니다.
강릉의 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 오늘(27일) 오전 기준 16.4%로 연일 최저치를 기록하고 있습니다.
