서울시향, KBS 신윤주 아나운서 홍보대사 임명…히딩크 이어 두 번째

KBS 신윤주 아나운서가 서울시립교향악단의 홍보대사로 임명됐습니다.



서울시립교향악단은 어제(26일) 오후 2시 서울시향 챔버연습실에서 KBS 신윤주 아나운서를 홍보대사로 위촉했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



지난해 4월 임명됐던 거스 히딩크 감독에 이어 서울시향의 두 번째 홍보대사입니다.



서울시향은 신윤주 아나운서가 풍부한 방송 경험과 음악에 대한 깊은 애정이 있다며, 클래식 음악의 아름다움과 매력을 널리 알리는데 크게 기여할 것으로 기대한다고 임명 배경을 설명했습니다.



신윤주 아나운서는 다음 달 서울시향 '파크 콘서트'와 10월 '행복한 음악회, 함께!'의 사회자로 참여하는 등 서울시향 홍보와 클래식 음악 대중화를 위한 다양한 활동을 펼칠 예정입니다.



1995년 KBS 22기 공채 아나운서로 입사한 신윤주 아나운서는 30여 년간 뉴스와 교양, 라디오 프로그램과 함께 클래식 FM '가정음악', 'KBS 음악실' 등 클래식 전문 프로그램을 진행해 왔습니다.



[사진 출처 : 서울시립교향악단 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!