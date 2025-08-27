강원인재원, 강원도 출신 대학생 생활비 지원

동영상 고정 취소

강원인재원이 강원도 출신 대학생의 생활비를 지원합니다.



대상은 강원도 내 고등학교를 나오고, 강원도 내 대학에 다니는 학생 200명으로 선발된 학생에게는 한 명당 100만 원이 지급됩니다.



지원 신청은 다음 달(9월) 19일까지로, 한국장학재단 학자금 지원 구간이 3구간을 초과하면 지원 대상에서 제외됩니다.



