강원FC, 오늘 강릉서 전북과 코리아컵 준결승 2차전

프로축구 강원FC가 오늘(27일) 오후 7시 30분 강릉하이원아레나에서 전북 현대를 상대로 코리아컵 준결승 2차전을 치릅니다.



앞서 강원은 지난 20일 전북 전주에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 전북과 1대1 무승부를 기록했습니다.



오늘(27일) 열리는 코리아컵 준결승 2차전 결과에 따라 결승 진출 여부가 결정됩니다.



