올해 2분기 속초 방문객·체류 시간·소비액 증가
입력 2025.08.27 (10:48) 수정 2025.08.27 (15:08)
속초시가 한국 관광 데이터랩 자료를 분석한 결과 올해 2분기 속초시를 찾은 방문객은 630만여 명으로 지난해 같은 기간보다 5% 가까이 증가한 것으로 나타났습니다.
또, 1인당 평균 체류 시간은 19시간으로 지난해보다 10% 늘었고, 관광 소비 총액은 435억 원으로 8.5% 증가한 것으로 집계됐습니다.
속초시는 지난 5월 황금연휴 기간 관광객 유입 증가가 전체 수치 상승에 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
