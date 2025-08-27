삼척 맨체스터시티 ‘유소년 축구교실’ 다음 달 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

잉글랜드 맨체스터시티 축구단이 운영하는 유소년 축구교실이 다음 달(9월) 9일부터 21일까지 삼척생활체육공원에서 펼쳐집니다.



축구교실은 매주 화·수·목요일 진행하는 '지역사회 유소년 육성' 과정과 매주 토·일요일 '단기 집중 과정'으로 나눠, 맨체스터시티 유소년 코치진이 직접 지도합니다.



앞서 삼척시와 맨체스터시티 구단은 지난달(7월) 국내 최초로 유소년 축구 교실·코치 교육 파트너십을 체결했습니다.



