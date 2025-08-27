930뉴스(제주)

[단독] 명의 도용에 대포통장 악용까지…고통은 ‘여전’

입력 2025.08.27 (10:50) 수정 2025.08.27 (15:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“행정체제개편 시기 조정 약속”…제주도 출구전략 가시화?

“행정체제개편 시기 조정 약속”…제주도 출구전략 가시화?
길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사

길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사

다음
[앵커]

고수익 해외 취업에 속아 캄보디아로 갔다가 한 달 만에 탈출한 20대 제주 청년의 이야기 전해드렸는데요.

가까스로 제주에 돌아온 이 청년의 악몽은 아직도 끝나지 않았습니다.

나종훈 기자의 단독 보도입니다.

[리포트]

고수익 해외 취업을 꿈꾸며 캄보디아로 갔다가 감금과 폭행에 시달리며 한 달 만에 가까스로 탈출한 20대 제주 청년 A 씨.

한순간의 악몽으로 애써 잊어버리고 싶었지만 현실은 그렇지 않았습니다.

알지도 못하는 사람들로부터 고소장이 날아들기 시작한 겁니다.

내용인즉슨, A 씨가 대표로 있는 회사로부터 사기를 당했으니 수천만 원을 변제하라는 것.

감금됐던 지난 한 달 동안 도용된 A 씨의 명의를 이용해 정체 모를 법인이 5곳이나 설립되고 여기서 각종 사기 범죄가 행해졌던 겁니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "세무서 가서 확인해 보니까 제 명의로, 대표자로 5개가 설립된 거예요. 파주랑 평택, 그다음에 북전주 여기 경찰서에서 경찰관들이 전화 와서 A 씨 이름으로 사건이 접수됐다."]

A 씨의 금융 계좌가 각종 범죄에 사용된 정황도 발견됐습니다.

한 번에 수천만 원이 입금되고 수백만 원씩 나눠서 출금된 수많은 거래내역.

대포통장으로 사용된 정황입니다.

추가 피해를 막기 위해 할 수 있는 건 모든 금융계좌를 정지시키는 것뿐입니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "모든 금융권에 지급 정지를 시키니까 제 통장으로 할 수 있는 건 일단 아무것도 안 돼요. 저는 지금 카드도 못 쓰고, 돈도 못 쓰고 있어요."]

이밖에 휴대전화 소액결제와 신용카드 결제를 통해 코인을 구입한 흔적도 발견됐습니다.

A 씨는 지금도 자신의 명의가 어떻게 얼마나 도용돼 이용되고 있을지 모를 불안감에 떨고 있습니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "(제주에) 다시 돌아온 대로 그냥 평상시로 돌아가고 싶은데 자꾸 이런 거(고소장) 날아오니까…. 사업자로 지금 개설된 5개랑 지금은 또 어떻게 이용되고 있을지 모를 그런 법인 계좌."]

경찰은 A 씨에 대한 납치감금 사건뿐만 아니라 이 같은 경제적 피해에 대한 수사도 이어 나가고 있습니다.

KBS 뉴스 나종훈입니다.

촬영기자:양경배·고아람

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 명의 도용에 대포통장 악용까지…고통은 ‘여전’
    • 입력 2025-08-27 10:50:42
    • 수정2025-08-27 15:39:40
    930뉴스(제주)
[앵커]

고수익 해외 취업에 속아 캄보디아로 갔다가 한 달 만에 탈출한 20대 제주 청년의 이야기 전해드렸는데요.

가까스로 제주에 돌아온 이 청년의 악몽은 아직도 끝나지 않았습니다.

나종훈 기자의 단독 보도입니다.

[리포트]

고수익 해외 취업을 꿈꾸며 캄보디아로 갔다가 감금과 폭행에 시달리며 한 달 만에 가까스로 탈출한 20대 제주 청년 A 씨.

한순간의 악몽으로 애써 잊어버리고 싶었지만 현실은 그렇지 않았습니다.

알지도 못하는 사람들로부터 고소장이 날아들기 시작한 겁니다.

내용인즉슨, A 씨가 대표로 있는 회사로부터 사기를 당했으니 수천만 원을 변제하라는 것.

감금됐던 지난 한 달 동안 도용된 A 씨의 명의를 이용해 정체 모를 법인이 5곳이나 설립되고 여기서 각종 사기 범죄가 행해졌던 겁니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "세무서 가서 확인해 보니까 제 명의로, 대표자로 5개가 설립된 거예요. 파주랑 평택, 그다음에 북전주 여기 경찰서에서 경찰관들이 전화 와서 A 씨 이름으로 사건이 접수됐다."]

A 씨의 금융 계좌가 각종 범죄에 사용된 정황도 발견됐습니다.

한 번에 수천만 원이 입금되고 수백만 원씩 나눠서 출금된 수많은 거래내역.

대포통장으로 사용된 정황입니다.

추가 피해를 막기 위해 할 수 있는 건 모든 금융계좌를 정지시키는 것뿐입니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "모든 금융권에 지급 정지를 시키니까 제 통장으로 할 수 있는 건 일단 아무것도 안 돼요. 저는 지금 카드도 못 쓰고, 돈도 못 쓰고 있어요."]

이밖에 휴대전화 소액결제와 신용카드 결제를 통해 코인을 구입한 흔적도 발견됐습니다.

A 씨는 지금도 자신의 명의가 어떻게 얼마나 도용돼 이용되고 있을지 모를 불안감에 떨고 있습니다.

[캄보디아 취업사기·감금 피해자 : "(제주에) 다시 돌아온 대로 그냥 평상시로 돌아가고 싶은데 자꾸 이런 거(고소장) 날아오니까…. 사업자로 지금 개설된 5개랑 지금은 또 어떻게 이용되고 있을지 모를 그런 법인 계좌."]

경찰은 A 씨에 대한 납치감금 사건뿐만 아니라 이 같은 경제적 피해에 대한 수사도 이어 나가고 있습니다.

KBS 뉴스 나종훈입니다.

촬영기자:양경배·고아람
나종훈
나종훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.