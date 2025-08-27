인천시, 다음 달부터 이음카드 캐시백 10%로 확대

인천시가 소비 촉진을 위해 다음 달부터 지역화폐인 이음카드(인천사랑상품권) 캐시백을 확대하기로 했습니다,



이에 따라, 연 매출 30억 원 이하 가맹점에서 이음카드를 사용하면 결제액의 10%를 캐시백 받을 수 있습니다.



캐시백 월간 한도 30만 원을 사용하면 최대 3만 원까지 돌려받을 수 있습니다.



특히, 인구 감소 지역인 강화군과 옹진군은 15% 캐시백이 적용돼 최대 4만 5천 원까지 혜택을 받을 수 있습니다.



현행 이음카드 캐시백 비율은 연 매출 3억 원 이하, 강화·옹진군 가맹점 10%, 연 매출 3∼30억 원 가맹점 7%입니다.



그러나, 연 매출 30억 원 초과 가맹점은 행정안전부 지침에 따라 기존과 마찬가지로 캐시백 대상에서 제외됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!