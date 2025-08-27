서귀포시 먼 해역에서 규모 2.3 지진…“피해 없을 것”

동영상 고정 취소

어젯밤(26일) 10시 46분에 제주 서귀포시 이어도 먼 해역에서 규모 2.3의 지진이 발생했습니다.



지진의 진앙은 제주 서귀포시 이어도에서 북북동쪽으로 65km 떨어진 남해 먼 해역이며, 진원의 깊이는 12km로 분석됐습니다.



기상청은 "지진으로 인한 피해는 없을 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.



