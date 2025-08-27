용인 보라산서 백제 시기 추정 석관묘 확인…발굴 조사

경기 용인시는 보라산에서 백제 전기 한성기에 조성된 것으로 추정되는 석관묘 3기를 확인했다고 오늘 밝혔습니다.



이번에 확인된 석관묘는 1호가 길이 269cm, 폭 68cm, 2호가 길이 228cm, 폭 58cm, 3호가 길이 252cm, 폭 68cm 규모라고 시는 설명했습니다.



시는 한국문화유산연구원과 함께 발굴 조사에 착수해 이들 석관묘에서 항아리와 손칼, 금동 귀걸이 등을 출토했습니다.



출토 유물의 특성과 성격으로 볼 때 이번에 발견된 석관묘는 4세기 이후 조성된 것으로 시는 추정하고 있습니다.



이 일대에서는 2021년 단독주택 건설 과정에서 총 32기의 고분이 발견되기도 했습니다.



시는 고분군이 한산 이씨 종중 소유 토지에 위치함에 따라 해당 종중 측으로부터 토지 사용 허락을 받아 발굴 조사를 이어갈 계획입니다.



