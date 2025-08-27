개인정보위, 오늘 ‘해킹사태’ SKT 제재안 심의

개인정보보호위원회가 오늘(27일) 대규모 고객 유심(USIM) 정보 유출 사고가 발생한 SK텔레콤(SKT)을 대상으로 제재안을 심의합니다.



개인정보위는 오늘 오후 2시 정부서울청사에서 비공개 전체회의를 열어 SKT에 대한 제재안을 논의합니다.



구체적인 과징금 액수와 제재 수위는 위원들의 논의를 거쳐 최종 확정됩니다.



제재안이 의결되면 개인정보위는 내일(28일) 브리핑을 열어 최종 처분과 관련해 설명할 예정입니다.



다만, 자료 보완이 필요하다고 판단될 경우 미뤄질 수도 있습니다.



앞서 개인정보위는 대부분의 조사 절차를 마무리하고 지난달 말 SKT에 처분 사전통지를 했습니다.



개인정보위가 부과한 과징금 내역 중 개인정보 유출 사건만 보면 지난해 5월 ‘카카오톡 오픈채팅방 개인정보 유출’ 사건에서 카카오에 내려진 151억 원이 최대였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



