강원도의회, 행정사무감사 ‘도민 제보’ 접수
입력 2025.08.27 (11:00) 수정 2025.08.27 (15:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도의회가 '2025년도 행정사무 감사'를 앞두고, 올해 10월 24일까지 '도민 제보'를 받습니다.
제보 대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 위법이나 예산 낭비 사례 등입니다.
다만, 사생활 침해 우려가 있거나 재판이나 수사 관련 사항은 제외됩니다.
제보 처리 결과는 감사가 끝난 뒤 제보자에게 직접 알려줄 예정입니다.
제보 대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 위법이나 예산 낭비 사례 등입니다.
다만, 사생활 침해 우려가 있거나 재판이나 수사 관련 사항은 제외됩니다.
제보 처리 결과는 감사가 끝난 뒤 제보자에게 직접 알려줄 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원도의회, 행정사무감사 ‘도민 제보’ 접수
-
- 입력 2025-08-27 11:00:44
- 수정2025-08-27 15:29:47
강원도의회가 '2025년도 행정사무 감사'를 앞두고, 올해 10월 24일까지 '도민 제보'를 받습니다.
제보 대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 위법이나 예산 낭비 사례 등입니다.
다만, 사생활 침해 우려가 있거나 재판이나 수사 관련 사항은 제외됩니다.
제보 처리 결과는 감사가 끝난 뒤 제보자에게 직접 알려줄 예정입니다.
제보 대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 위법이나 예산 낭비 사례 등입니다.
다만, 사생활 침해 우려가 있거나 재판이나 수사 관련 사항은 제외됩니다.
제보 처리 결과는 감사가 끝난 뒤 제보자에게 직접 알려줄 예정입니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.