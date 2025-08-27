이달 강원 소비자심리지수 상승
입력 2025.08.27 (11:01) 수정 2025.08.27 (15:29)
이달(8월) 강원 소비자심리지수가 상승한 것으로 나타났습니다.
한국은행 강원본부가 발표한 강원 지역 소비자 동향 조사 결과를 보면, 이달(8월) 강원 소비자심리지수는 110.4로, 전달(7월)보다 2.9p 상승했습니다.
특히, 현재생활형편과 현재경기판단이 전달(7월)보다 각각 4p와 8p 상승해, 재정 상황에 대한 인식이 긍정적으로 개선된 것으로 조사됐습니다.
