9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

앞으로 기내 반입되는 보조배터리 화재를 막기 위해 기내 선반에는 온도감응형 스티커가 부착됩니다.



국토교통부는 이같은 내용의 '보조배터리 기내 안전관리 대책'을 다음달 1일부터 시행한다고 밝혔습니다.



온도가 오르면 색이 변하도록 제작된 온도감응형 스티커는 기내 선반 외부에 부착됩니다.



선반 내부 온도가 오르면 승무원이나 승객이 빨리 확인해 화재를 대응하게 하기 위한 방안입니다.



앞서 3월부터 시행된 비닐봉투 제공은 중단됩니다.



대신, 절연 테이프를 제공해 보조배터리 단락 방지 조치를 할 수 있도록 한다는 방침입니다.



또 국적항공사의 모든 항공기는 기내에 격리보관백(Fire Containment Bag)을 2개 이상 필수로 탑재해야 합니다.



보조배터리나 전자기기에서 화재가 날 경우 초기 화재 진압 후 해당 기기를 안전하게 격리·보관해 2차 피해를 방지하기 위한 조치입니다.



보조배터리 수량·용량 제한 조치는 그대로 유지됩니다.



이에 따라 보조배터리 용량이 ▲100wh 이하는 5개 ▲100Wh~160Wh는 2개까지 반입이 가능하고 ▲160wh 초과 반입 불가입니다.



보조배터리 기내 선반 보관 금지 규정도 유지되며, 보조배터리 사용도 금지됩니다.



국토부는 승무원들의 화재 진압 훈련을 강화하고, 보조배터리 관리 방침에 대한 홍보·안내도 지속적으로 실시하게 할 계획입니다.



국제민간항공기구(ICAO)와 보조배터리 안전관리 국제기준 강화도 계속해서 논의할 예정입니다.



국토부는 9월 한 달 간 보조배터리 기내 안전관리 방안에 대한 항공안전감독도 집중 실시해 미흡한 사항에 대해서는 사업개선명령 등 조치를 시행할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



