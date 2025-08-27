스페이스X 화성우주선 스타십, 10차 지구궤도 시험비행 성공

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 스타십(Starship)이 10번째 무인 지구궤도 시험비행에서 임무를 완수했습니다.



스페이스X의 온라인 생중계 영상에 따르면 스타십은 미 중부 시간으로 26일 오후 6시 30분에 텍사스주 보카치카 해변의 스타베이스 기지에서 지구 저궤도를 향해 발사됐습니다.



이후 '팰컨헤비'로 불리는 1단 로켓 부스터는 약 3분 만에 분리된 뒤 예정대로 멕시코만에 착수했습니다.



이날 시험비행에서는 이전 비행에서처럼 발사대의 젓가락 모양 장비가 팰컨헤비를 붙잡아 회수하는 시도는 이뤄지지 않았으며, 대신 엔진이 예기치 않게 꺼졌을 경우에 대비한 착수 실험과 데이터 수집이 이뤄졌습니다.



이어 2단부인 우주선 본체 스타십은 궤도에 진입한 뒤 비행을 이어가다가 스타링크 위성과 비슷한 모형 위성 8기를 배치하는 실험을 시도해 처음으로 성공을 거뒀습니다.



이번 실험 성공은 화성탐사 외에도 위성 발사를 위한 스타십 상용화 가능성을 높인 것으로 평가됩니다.



스페이스X는 그동안 주력 로켓인 팰컨9로 스타링크 위성을 배치해 왔으나, 팰컨9보다 훨씬 더 큰 스타십을 이용하면 새로 개발한 첨단 위성을 한꺼번에 더 많이 우주로 쏘아올릴 수 있습니다.



스타십은 모형위성 배치 실험 이후 예정된 항로를 순항한 뒤 약 66분간의 비행을 마치고 인도양에 착수했습니다.



날개처럼 붙여진 조향 플랩 아래쪽 일부가 대기권 재진입 과정에서 마찰열로 인해 작게 불타는 모습이 보였으나, 기체 폭발은 일어나지 않았습니다.



스타십은 착수 과정에서 엔진 연소가 제대로 이뤄지면서 수면에서 몇 초간 직립 상태로 서 있는 모습을 보여주며 재사용 가능성을 높였습니다.



머스크는 인류를 화성에 보내 거주할 수 있게 한다는 목표로 2002년 스페이스X를 설립하고 20여 년간 로켓과 우주선을 개발해 왔습니다.



스타십 우주선은 길이 52m, 직경 9m로 내부에 사람 100명과 화물 100t가량을 적재할 수 있도록 만들어졌으며, 1단부인 71m 길이의 슈퍼헤비 로켓과 합체하면 발사체 전체 길이는 123ｍ에 달합니다.



스타십은 미 항공우주국(NASA)이 반세기 만에 추진하는 유인 달 탐사 프로젝트 '아르테미스'에서도 주요 비행 임무를 맡기로 돼 있으며, 이 비행은 2027년 시도될 예정입니다.



스페이스X는 2023년 4월부터 스타십에 사람을 태우지 않은 무인 상태로 지구궤도 시험비행을 시도했고, 이전까지 9차례 비행 중 네 번은 예정된 궤도 비행에 상당 부분 성공했으나 나머지는 대부분 실패했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



