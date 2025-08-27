930뉴스(춘천)

제25회 자랑스러운 강원여성상에 김동자씨 선정

제25회 자랑스러운 강원 여성상 수상자로 미용사 김동자 씨가 선정됐습니다.

강원도는 김 씨가 강원 여성 최초로 한국 미용장 중앙회장을 역임하며, 중국과 기술 교류를 하는 등 공로가 크다고 선정 이유를 밝혔습니다.

또, 평등 문화상 수상자로는 보건교사 강상희 씨와 한국여성예림회 원주지회가 선정됐습니다.

시상식은 다음 달(9월) 4일, 홍천종합체육관에서 열립니다.

