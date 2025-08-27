홍천, ‘재난관리평가 추진 상황 보고회’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

홍천군이 어제(26일) 홍천군청에서 재난 상황 관리평가 추진 상황 보고회를 개최했습니다.



보고회에서는 홍천군의 재난 안전 실태를 자체 평가하고, 예방과 대비, 대응과 복구 등 단계별 재난 관리 실태를 점검했습니다.



특히, 재난 예방과 대응, 재난관리 물자와 상황 관리 등에 대한 실태 평가도 함께 이뤄졌습니다.



