평창, 내년 임대 농기계 수요 조사
입력 2025.08.27 (11:02) 수정 2025.08.27 (15:31)
평창군이 내년 농기계 임대 사업을 위해 농가를 대상으로 수요 조사를 합니다.
조사는 올해 11월 25일까지 8개 읍면 사무소와 6개 농기계임대사업소에서 진행됩니다.
평창군은 이를 통해 내년에 필요한 신규 농기계 종류와 대체해야 할 노후 기종 등을 파악합니다.
평창군 농기계임대사업소는 트랙터와 이양기 등 농기계 1,200여 대를 보유하고 있습니다.
