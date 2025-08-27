평창, 내년 임대 농기계 수요 조사

동영상 고정 취소

평창군이 내년 농기계 임대 사업을 위해 농가를 대상으로 수요 조사를 합니다.



조사는 올해 11월 25일까지 8개 읍면 사무소와 6개 농기계임대사업소에서 진행됩니다.



평창군은 이를 통해 내년에 필요한 신규 농기계 종류와 대체해야 할 노후 기종 등을 파악합니다.



평창군 농기계임대사업소는 트랙터와 이양기 등 농기계 1,200여 대를 보유하고 있습니다.



