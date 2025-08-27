원주, 소금산 그랜드밸리 방문객 50만 명 넘어
입력 2025.08.27 (11:02) 수정 2025.08.27 (15:31)
올해 원주 '소금산 그랜드밸리' 방문객이 그제(25일) 기준, 50만 명을 넘었습니다.
이는 지난해 같은 기간 27만여 명보다 1.8배 증가한 겁니다.
원주시는 소금산 케이블카 운행을 계기로 그랜드밸리 방문객이 증가한 것으로 분석했습니다.
원주시는 다음 달(9월) 중순부터는 '소금산 미디어아트센터' 운영도 시작합니다.
