[전격시사] 한미정상회담 평가? (권칠승) “외교적 완곡함도 필요 악조건 속 성과” (김희정) “우리측 3실장들도 정리 안돼 품목별 관세 불확실성 등 여전”

[당당 토론] 한미정상회담 평가? (권칠승) “외교적 완곡함도 필요 악조건 속 성과” (김희정) “우리측 3실장들도 정리 안돼 품목별 관세 불확실성 등 여전”



▷ 정창준 : 한 주의 한가운데서 여당, 야당 입장을 당당하게 토론하는 시간이죠. <당당 토론> 권칠승 더불어민주당 의원, 김희정 국민의힘 의원과 함께합니다. 안녕하세요.



▶ 김희정 : 네, 안녕하세요.



▶ 권칠승 : 반갑습니다.



▷ 정창준 : 한미 정상회담 얘기부터 해볼까요? 이재명 대통령 ‘결과는 아주 좋았다. 우리가 기대했던 것보다 훨씬 많은 것들에 대해서 대화하고 양해하고 격려받았다.’ 이렇게 밝혔습니다. 여야 입장 들어보겠습니다. 두 분 어떻게 평가하십니까? 권칠승 의원님.



▶ 권칠승 : 우선 처음에 걱정이 많았죠. 일단 기본적으로 수비수 입장에서 정상회담을 해야 되는 부담이 기본적으로 있고 그래서 걱정이 많았는데 예측하고 기대했던 수준에서 선방했다고 하는 게 대체적인 또 지금 외신이든 국내 언론이든 평가고 그만큼 선방했다고 생각합니다. 특히 회담 직전에 트럼프 대통령이 올린 SNS 글 때문에 상당한 사실 좀 충격이 있고 정상회담이 어떤 쪽으로 진행될지에 대해서 걱정들이 정말 많았지 않습니까? 그런데 이 부분에 대해서 완벽하게 해명을 해내고 회담을 마친 이후에 위대한 지도자다, 스마트한 사람이다, 100% 같이 간다, 미국의 완전한 지원을 받을 것이다 이런 찬사를 받았기 때문에 잘 해결이 됐습니다. 그렇지만 한 가지 걱정스러운 건 이런 내용들이 미국 대통령에게 전달이 되고 미국 대통령이 거기에 대해서 반응을 하게 되는 이런 시스템. 그러니까 정상회담을 망치려고 하는, 정상회담이 망했으면 좋겠다고 기도하는 세력들이 상당히 움직이고 있다는 게 사실 확인이 된 거거든요. 그래서 이런 부분들은 향후에 정상 외교나 또 국내 정치 문제를 다룰 때도 상당히 좀 예민하게 봐야 될 부분이라고 생각합니다. 제가 외신 반응을 조금 말씀을 드리면 블룸버그 같은 데 이 대통령의 노력이 성과를 거두었다. 그다음에 친밀한 관계를 형성하는 계기가 되었다. 또 백악관을 방문하는 외국 정상들이 사용한 익숙한 전략을 이 대통령이 활용해서 거기에 대해서 트럼프 대통령이 평화 중재 능력을 칭찬했다. 또 미국과 한국의 경제 및 안보 관계에 대해서도 극찬했다 이렇게 외신에서도 아주 좋은 평가를 했습니다. 그래서 큰 틀에서 봐서 선방한 수준을 넘어서 상당히 좋은 결실을 맺고 돌아오신다 이렇게 평가할 수 있겠습니다.



▷ 정창준 : 한 가지 짚고 넘어가면 아까 정상회담을 망치려고 하는 세력은 앞서 말씀하신 미국의 우파라든가 트럼프 대통령의 메시지 관련해서 영향을 받은 그 부분을 얘기하시는 건가요?



▶ 권칠승 : 미국의 우파인지 그렇게 구체적인 사람을 지적하기는 어렵지만 결과적으로 나온 메시지 그걸 봤을 때 국내와 미국 간에 연관이 있다고 저는 내심 확신합니다만 그런데 그런 행위들이 오히려 트럼프 대통령에게 사실 낚인 거죠. 딜을 많이 해본 사람은 지금 그 SNS를 이번 정상회담의 지렛대로 확실하게 처음에 활용을 한 거 아닙니까? 그래서 굉장히 걱정스러운 대목이다, 이런 시스템이 작동하고 있다는 것 자체가. 그래서 이 부분에 대해서는 향후 우리 외교부나 정부에서도 민감하게 신경을 써야 된다 그렇게 봅니다.



▷ 정창준 : 김희정 의원의 평가도 들어보겠습니다.



▶ 김희정 : 원래 정상회담을 통해서 불확실한 것을 매듭짓고 오기를 가장 바랐죠. 왜냐하면 관세 협상이라든지 품목 관세, 상호 관세 이런 부분에 대해서 지난번에 말 잔치를 많이 했는데 실제로 작동이 안 하고 있지 않습니까. 15%로 자동차 관세했다고 하지만 여전히 지금 25%를 받고 있는 부분이라든지 또 알루미늄, 철강, 반도체 관련돼서 최혜국 대우를 받겠다고 했지만 아직까지 그 부분에 대해서는 정확하게 몇 프로인지 얘기 없이 그냥 50% 적용되고 있는 부분이라든지 그다음에 농산물 추가 개방이 있는지 부분에 대해서 백악관과 우리 대통령실의 의견이 다른 부분이라든지 그다음에 우리 기업이 투자하는 부분에 대해 그 수익에 대해서 한국으로 오는 건지 미국에 90% 그대로 남는 거라든지 이런 것들이 남아 있습니다. 그래서 사실 그동안 실무적으로 이루어졌던 이런 불확실성에 대해서 양국 정상 회동을 통해 명확하게 딱 정리를 해서 안정적으로 가도록 하는 게 이번 우리 대통령 방미의 가장 큰 목적이었습니다. 그런데 제가 말씀드린 것 중에 어느 것 하나 정리된 게 단 하나도 없습니다. 그렇기 때문에 대통령께서 굳이 가셔서 뭐 하나라도 정리한 게 없네라는 거죠. 그런데 추가로 더 숙제를 받아왔습니다. 사실 우리나라가 일본보다 조금 잘했어라고 자랑했던 부분이 있었는데요. 뭐냐 하면 일본은 알래스카 LNG 관련된 개발 사업에 코 껴 가지고 투자하게 됐는데 우리는 그건 없어라고 자랑했던 부분이 있었습니다. 그런데 이번에 콕 찍어서 일본뿐만 아니라 한국도 거기에 1천억 달러 투자하는 부분 추가로 논의가 됐습니다. 그리고 두 번째는 이번에 기업들이 상당히 국내에서 상법이나 노란봉투법 때문에 힘듭니다만 국익을 위해서 재계 총수들이 다 대통령과 함께 미국 방문을 했는데 민간 차원의 1,500억 달러 투자 추가로 이번에 또 확정이 됐습니다. 그래서 뭐냐 하면 그동안 일본이나 유럽 대비 우리나라가 추가 투자 금액은 절대적인 수치는 낮았습니다만 경제 규모에 비해서 과도한 투자를 약속했다는 게 그동안의 평가였는데 이번에 대통령이 가서 여기에 더 얹어서 2,500억이 더 추가가 이렇게 불확실성이 돼 버려서 6천억 원에 대한 투자를 약속하게 된 꼴이 된 겁니다. 즉 EU 27개국이 투자하는 금액과 우리나라가 미국에 투자하는 금액이 6천억 달러로 똑같아지게 된 부분입니다. 그래서 불확실성은 없어졌는데 투자 금액도 더 얹어서 오게 되는 이런 결과를 낳게 됐다는 겁니다. 그렇기 때문에 사실 화기애애하고 관계 좋고 외교적으로 상견례하고 그런 거야 당연히 외교가의 수사들인데 전통적인 우방 국가인데. 그러지 않습니까? 그래서 그런 부분에 있어서 분위기 좋았다 이거야 괜찮죠. 그런데 그 분위기 좋음을 통해서 얻어낸 건 하나도 없고 추가 부담만 대통령이 더 얹어서 왔다. 그러니까 이 부분에 대해서는 별로 우리나라에 도움이 되고 있는 것 같지 않습니다. 그래서 많이 아쉽습니다.



▷ 정창준 : 김희정 의원이 지적하신 몇 가지 불확실성에 대한 문제 좀 살펴보겠습니다. 예를 들면 품목 관세 그 부분에 대해서 정리가 좀 안됐습니다. 그리고 우리가 투자하는 금액에 대해서 투자 수익은 어떻게 되는 건지, 조성은 어떻게 하는 건지, 투자처는 어디가 되는 건지 이런 부분에 대해서 후속 협의로 좀 넘어가는 분위기입니다. 이런 부분에 대한 정리를 안 하고 한 부분은 좀 어떻게 보십니까?



▶ 권칠승 : 그 부분이 지금 이제 이재명 정부가 출범한 지 석 달도 안됐잖아요. 보통 FTA 이런 거 하면 몇 년씩도 하고 합니다. 그래서 이거를 두세 달 만에 다 정리를 해서 모든 품목을 완벽하게 한다 그건 있을 수 없는 일이죠. 이번에 제일 저는 큰 성과가 7월 30일 있었던 큰 틀의 관세 합의 이거를 유지한다고 트럼프 대통령이 이야기를 했지 않습니까. 그 큰 틀 안에서 실무적인 협상들이 계속 이어지는 것이죠. 그렇기 때문에 이번에 트럼프 대통령과 이재명 대통령이 만나서 그런 세세한 부분까지 왜 정리를 못하고 왔느냐 이렇게 이야기하면 그거는 할 수 없는 일을 이야기한 거죠. 일단 미국 자체도 어떻게 하겠다고 하는 정확한 내용이 없죠.



▷ 정창준 : 미국에서도?



▶ 권칠승 : 그렇죠. 없지 않습니까. 그렇기 때문에 이런 부분들은 향후에 특히 투자 부분 이런 것들은 정말 어떤 방식으로 투자할 것인지에 대해서는 한 건, 한 건마다 엄청난 분량의 계약서가 필요한 내용들이죠. 그렇기 때문에 말 한두 마디로 정리할 수 있는 내용이 아니고 그거는 굉장히 실무적인 내용들이기 때문에 큰 틀의 합의 속에서 또 계약 당사자들끼리 또 품목 같은 경우에는 미국도 그렇고 한국도 그렇고 국내 이해 당사자들이 있지 않습니까? 그 사람들의 의견들을 다 포함해서 꾸준하고 지속적인 협상이 이제 시작될 것이다. 소위 말하는 팩트시트라는 게 이제 작성 시작이 돼야 되는 것이죠.



▷ 정창준 : 김희정 의원님은 실제 성과 부분을 많이 강조를 하셨는데 그래도 이제 한미 정상이 처음 만나는 거 아닙니까? 그리고 우려도 상당히 많았고 또 돌출 행동에 대한 우려도 많았는데 이재명 대통령이 정상회담에서 북한 문제를 끌어가면서 의제를 그쪽으로 좀 끌면서 피스메이커 그다음에 페이스메이커 이런 얘기로 트럼프 대통령과 좀 화기애애한 분위기를 이끈 거 이 부분은 좀 전략적으로 성공했다고 평가할 수 있는 거 아닌가요?



▶ 김희정 : 일단 제가 앞서 말씀드렸듯이 외교적으로 분위기가 좋다, 좋은 관계를 형성했다 굉장히 좋은 사인입니다. 그런데 그거를 통해서 얻어내는 게 있어야 되는 거거든요. 그러면 앞서 다른 사람들이 이번에 이 불확실성을 없애고 와야 됩니다라고 얘기를 하고 대통령실이나 우리 정부는 처음부터 그게 목표가 없었더라면 모르지만 가기 전에 이것 때문에 가는 거다라고 얘기를 하고 간 거예요. 그동안 가협의된 거에 대해서 마지막 정리를 한다는 게 이번 방미의 가장 큰 목적이란 말이에요. 관세 관련된, 통상 관련된 그다음에 양국 간의 신뢰 회복 이런 건 부가적인 부분이지 않습니까? 그 신뢰 회복이라는 건 뭐냐 하면 외교, 안보, 국방 이런 부분입니다. 그래서 크게 경제적인 축과 외교, 안보, 국방적인 축이 있어요. 그거를 덮는 게 정무적으로 두 사람의 관계가 좋아지는 거거든요. 그런데 두 사람의 관계가 좋아졌다는 부분에 있어서 공개 발언 중에 절반의 시간을 북한 관련 얘기에 썼습니다. 그렇죠? 그러면 이제 트럼프가 기분이 좋아졌어요. 왜냐하면 트럼프 대통령은 지금 노벨평화상 받는 게 목적이지 않습니까. 그런데 노벨평화상을 받으려면 뭔가 북한 관련돼서 자기가 1기 때도 했던 게 있으니까 그걸 받고 싶은 거예요. 그런데 그런 역할을 한국의 대통령이 해주겠다고 얘기를 하고 본인이 또 투자에 관심 있는 사람인데 북한의 투자 관련된 얘기를 하니까 얼마나 기분이 좋겠습니까? 노벨평화상 관련돼서 뭔가 역할을 해주는 거니까. 그런데 우리가 방미한 목적을 100으로 봤을 때 50%를 그 얘기를 했단 말이에요. 그러면 저쪽은 노벨평화상을 받지만 우리 정부는 그 얘기를 통해서 얻는 게 기분 좋아지는 거 말고 뭐를 해 왔어야 되냐면 결국은 이재명 대통령이 얘기한 게 뭐냐면 비핵화 단계까지 가는 거잖아요. 동결하고 비핵화 가는 거. 그런데 그 얘기는 꺼내지도 않았어요. 그러니까 단순하게 김정은과 트럼프 관계 얘기는 했지만 핵 문제에 대해서는 구체적으로 언급을 못하고 온 거예요. 그 단어 하나라도 하고 왔으면 통상은 실패를 했어도 북한 문제에 있어서 얻고 온 게 있겠구나라고 얘기를 했는데 그냥 당신들 친하게 지내는데 내가 역할할게라고만 얘기를 했지 구체적인 핵심 단어는 얘기를 못하고 왔기 때문에 이 또한 실익이 없지 않나라는 부분이고요. 그리고 두 번째 부분에 있어서는 아까 약점 잡히고 들어갔잖아요.



▷ 정창준 : 그건 무슨 말씀이죠?



▶ 김희정 : 뭐냐 하면 꼭 이재명 대통령을 통해서 특검 관련된 내용을 확인하지 않아도 자신들의 정보기관을 통해서 다 보고를 받고 있다고 얘기를 했습니다. 그렇다면 실제 특검이 어떤 임명 과정을 거쳤고 오산 기지를 뭐 때문에 압수수색을 했고도 다 알고 있다는 얘기거든요. 그런데 사람을 초대까지 해 온 상태에서 SNS에 최대 동맹국이고 또 민주주의 국가인지 뻔히 알면서도 숙청이니 혁명이니 하는 민주주의 국가에서 용납하기 힘든 단어로 확 공격을 하고 들어옵니다. 그러면서 그게 그냥 우발적이 아니라는 걸 보여주는 게 뭐냐면 기자들하고 질의 응답하는 과정에 있어서 교회나 주한미군기지 그런 식으로 강압적으로 잔인한 방법으로 들어간 거에 대해서 내가 확인할 거야 막 이런 식으로 또 얘기를 해요.



▷ 정창준 : 회담 전에 그랬죠.



▶ 김희정 : 그러면서 실제 회담에서도 비록 수위는 낮췄지만 분명히 이 부분에 대한 우려가 있다는 걸 물어보는 행위까지 갑니다. 즉 1단계 SNS, 2단계 기자들하고 간담회, 3단계 직접 보는 관계에 있어서도 이 얘기를 계속하는데 결국은 우리나라 입장에서 보면 시간 뺏겨. 그다음에 뭔가 기세 뺏겨. 그거 설명해. 모르고 물어보지 않았을 거예요. 그런데 이런 식으로 당신이 좀 민주주의에 어긋나는 듯하게 보이는 부분이 있고 그런 부분에 대한 우려가 있다는 것을 전 세계 사람들이 지켜보는 데 있어서 3단계에 걸쳐서 훅 찌르고 들어옵니다. 결코 우리나라에 도움이 되지 않는 거죠. 그런데 그런 약점 잡히고 갔다는 것 자체가 지금 현재 우리나라에서 벌어지고 있는 이 특검의 수사 행태에 대해서 뭔가 잘못되고 이런 반대 목소리가 있다는 것을 미국 정가에서도 얘기를 하고 있기 때문에 이러지 않나.



▷ 정창준 : 그러면 트럼프 대통령은 이제 오해라고 확신한다 이렇게 얘기를 했지만 그 우려가 해소된 것 같지는 않다 이렇게 보시는 건가요, 김희정 의원님은?



▶ 김희정 : 저는 뭐냐 하면 이재명 대통령한테 설명을 일부러 들었잖아요. 뭐라고 얘기했냐면 실제 미군 기지 안에 있어서도 미국 쪽을 본 게 아니라 한국 공군 쪽을 본 겁니다 이런 식으로 했잖아요. 그거 모르고 물었을 거라고 생각합니까? 알고 물은 거거든요. 그런데 역시 답변 과정에 있어서도 약간 거짓을 섞어서 답을 합니다. 어떻게 관리하고 있는지 보려고 갔다고 얘기를 했는데 사실 압수수색 갔던 건 뭐냐 하면 드론 관련돼서 공문이 남아 있는지 보러 간 거거든요, 북한 관계에 있어서. 그런데 그거 미국이 모르고 물었을 것 같습니까? 이 정도 보고를 받을 거면 다 알고 가는데도 나 주시하고 있다는 것을 표명한 겁니다. 그러니까 뭔가 민주주의 국가에 있어서 좋지 않은 단어를 들으면서까지 협상 테이블에 앉아야 될 정도로 정치적인 약점을 가지고 갔다는 게 굉장히 우리나라 국익에 도움이 될 거 없다는 거죠. 특검 수사에 대해서 돌이켜 볼 필요가 있는 부분인 것 같습니다.



▷ 정창준 : 이 부분 권칠승 의원님.



▶ 권칠승 : 이거 정말 슬픈 현실인데요. 트럼프 대통령은 우리 국론이 좀 갈라진 부분들 이런 부분들을 지금 외교 딜에 활용하고 있거든요. 그걸 알면서도 지금 트럼프 대통령 본인이 오해라고 이야기하는. 그거 정말 미국이 모를 리가 없습니다. 지금 오산공군기지가 한국과 미국이 8:2 정도로 이렇게 쓰고 있거든요. 미국이 한 8 정도 됩니다. 그렇게 하고 있고 이번에 특검이 간 곳이 한국항공우주작전본부입니다. 미군 기지를 들여다보고 이런 게 전혀 아닙니다. 그거를 미국이 모를 리가 없지 않습니까. 그 당사자였고 미군이 또 확인을 해줬다고 저는 확신합니다. 그런데 이런 부분에 대해서 오해고 사실이 아니라는 걸 미국이 이미 아는데도 이번에 외교 관계에서 지렛대로 지금 활용을 하도록 한국 내의 그리고 미국 내의 어떤 세력들이 지금 협잡을 한 겁니다.



▷ 정창준 : 그렇게 보시는군요?



▶ 권칠승 : 예, 협잡을 한 겁니다. 그렇지 않고는 대통령 귀에까지 그게 어떻게 들어갔겠습니까. 뭔가 조직적으로 움직였죠. 특히 이번에 전한길 씨 같은 경우에 공항이던가요? 거기에서 유튜브한 거 보면 뭔가 큰 게 한 방 올 것 같다는 분위기로 막 젤렌스키 이야기까지 하면서 정상외교가 망하기를 학수고대하는 이야기를 거의 직접적으로 했지 않습니까? 그런데 회담 내용에서 그런 내용이 안 나오니까 엄청 실망하는 모습을 적나라하게 보였거든요. 저는 저런 말이 있습니다. 정쟁은 국경에서 멈춘다 이런 말이 있지 않습니까? 이거 망하기를 정말 고사를 지내는 사람들이 너무 많아요. 그래서 야당에서도 이런 부분들은 철저하게 차단을 해주셔야 되는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다. 미국 매체들도 회담이 굉장히 우호적이다, 트럼프 본인도 우리는 당신과 100% 함께 간다 이런 이야기들을 다 했잖아요. 그리고 사실이 아닌 것으로 양자 간의 내용을 확인한 거 아닙니까. 그러면 이런 사실이 아닌 내용들이 상대국 대통령의 귀에 들어가고 그게 바깥으로 표출되게 된 이 어처구니없는 일을 만든 게 과연 누구인가. 이 잘못된 일들이 향후에 다시 일어나지 않도록 해야겠다 이게 우리 정치권이 해야 될 일이라고 그렇게 생각합니다.



▷ 정창준 : 이 얘기도 좀 궁금합니다. 사실 안보에 대한 안보 청구서에 대한 걱정이 많았는데 이번에 주한미군의 유연화 문제, 또 방위비 분담금 문제 이런 문제에 대해서 정상회담에서 논의가 안됐다고 합니다. 이거는 논의를 안 한 배경은 좀 어떻게 보세요?



▶ 김희정 : 아까 말씀드렸듯이 공개 시간에서의 50%를 그런 북한 관련된 얘기에 할애를 해 버렸습니다. 그런데 실제...



▷ 정창준 : 그리고 이제 비공개 회담이 또 있었으니까.



▶ 김희정 : 네, 그러니까 비공개 회담 시간에도 사실 해야 될 얘기를 안 하고 간 거죠. 그래서 제가 아까 경제적으로도 불확실성을 없애고 온 게 없고 안보적으로도 불확실성을 해소하고 온 게 없다고 말씀을 드립니다. 그런데 오히려 나왔던 얘기가 지금 뭐냐 하면 주한미군 기지 소유권 이전 부분에 대한 얘기가 있었던 걸로 지금 나오지 않습니다.



▷ 정창준 : 네, 공개 거기에서.



▶ 김희정 : 네, 맞습니다. 공개 쪽에서도요. 그런데 이런 부분도 SOFA 규정상 협정상 할 수 없는 종류의 얘기거든요. 그러면 그런 부분에 대해서도 명확하게 선을 그어야 되는데 그러지 못하고 그냥 끌려가는 모습 이런 걸 보였지 않습니까? 그러기 때문에 제가 아까 말씀드린 정치적으로 저는 미국의 대통령이 그런 협잡꾼이 국내에 있다고 생각도 하지 않습니다만 미국의 대통령이 사실과 다른 협잡꾼의 얘기를 듣고 상대 최고의 동맹국에게 그런 강한 단어를 썼을 거라고 생각하지 않습니다. 예를 들어서 숙청이니 혁명이니 이런 단어는 민주주의 국가를 대상으로 평가할 수 없는 종류의 단어인데 그거를 자기 정보국 얘기를 안 듣고 이런 협잡꾼들 얘기를 쓰고 들었다? 아니라는 거죠. 그리고 심지어는 교회 압수수색 부분도 트럼프 대통령의 아들이 과거에 이 압수수색 당한 교회를 두 차례나 방문했던 그런 교회입니다. 그렇기 때문에 남의 얘기를 듣고 아는 게 아니라 본인들이 정가에서 깊숙이 판단을 하고 이런 부분이 정치적으로 잘못됐기 때문에.



▶ 권칠승 : 그러니까 그거 사실이 아닌 걸로 다 인정했잖아요.



▶ 김희정 : 그래서 제 얘기는 이런 거를 얘기하느라고 정말 막상 중요한 얘기를 못 했을 뿐만 아니라 사전 준비가 굉장히 덜 됐고 협상이 덜 된 상태에서 미팅 자체를 성과시키는 것에 급급하느라고 준비가 덜 된 미팅이지 않나 이런 평가를 하고 싶습니다.



▶ 권칠승 : 비공개 회의가 또 있으니까요, 그거는.



▷ 정창준 : 권 의원, 이 부분 어떻게 보면 저희가 굉장히 긴장했던 부분은 의제로 다루지 않았던 부분, 또 농산물 개방 이 부분도 다뤄지지 않았다고 그럽니다. 어떻게 보면 선의로 해석할 수도 있는 부분인데 이 부분은 왜 미국에서 거론하지 않았을까요?



▶ 권칠승 : 저는 일단 이렇게 봅니다. 미국이 이 부분에 대해서 아마 미국도 내부에 여러 가지 산업에 대한 이해관계 조정들이 좀 있을 것이고 우리는 미국만을 바라보면서 협상을 하지만 미국 입장에서는 수많은 나라들을 대상으로 해서 지금 협상을 하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 나라에는 이 품목에 대해서는 어느 정도의 통상 압력을 가하고 이런 전략적 차원들이 훨씬 더 복잡할 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 그런 전략적 부분들이 미국 스스로도 정리가 좀 안돼 있는 거 아니냐 저는 그런 생각도 좀 들고요. 이번에 국방비 문제가 정식으로 아주 깊이 있게 논의가 안된 건 이재명 대통령이 사실 선수를 친 거죠.



▷ 정창준 : 선제적으로 제시를 했다고 합니다.



▶ 권칠승 : 네, 선제적으로 이야기를 그냥 확 해버렸죠. 그리고 이게 한 35년까지 10년 정도. 지금 나토도 10년 정도 계획으로 5%까지 올린다 이런 계획이고 우리도 그거를 따라서 제시를 하고 있는 것 아닙니까? 그래서 먼저 제시를 하는 바람에 중요한 부분들을 해결했기 때문에 미국 입장에서는 더 이상 이야기할 내용이 별로 특별히 없었겠죠. 그래서 그 부분은 굉장히 정리를 잘했다고 생각이 들고요. 그다음에 미군 기지를 지금 공유하고 있지 않습니까? 그런데 이 부분을 소유권을 넘겨라 이렇게 이야기했는데 저는 이거야말로 트럼프 대통령의 거래의 기술이라고 생각합니다. 실제로 남의 땅을 그렇게 소유권을 그냥 가져가고 하는 건 있을 수가 없는 일이죠.



▷ 정창준 : 그런데 이게 방위비 협상이나 이런 때 지렛대로 활용될 가능성은 없을까요?



▶ 권칠승 : 이런 말은 그냥 던지는 건데 우리가 거기에 휘둘릴 필요 전혀 없다고 생각합니다. 그건 사실 상대할 가치조차 없는 거고 그거는 있을 수가 없는 일입니다. 그거는 자주 국가에게 그 땅 그거 우리한테 넘겨라 그거는 있을 수 없는 일이죠. 근데 트럼프 대통령이 그런 이야기를 좀 잘해요, 보면. 그린란드 문제도 그런 이야기를 했고.



▷ 정창준 : 그래서 우리가 걱정을 많이 했죠.



▶ 권칠승 : 그다음에 가자 지구 문제도 그런 이야기를 이렇게 툭툭 던지지 않습니까? 그래서 그런 부분들은 그 의제에 너무 끌려 가지고 거기에 맞받아치고 같이 토론을 하게 되면 오히려 그 페이스에 말린다고 생각합니다. 그래서 그런 부분들은 조금 무시하는 전략, 지나가는 전략으로 가는 게 맞다고 생각합니다.



▷ 정창준 : 한미 정상회담 이 정도로 좀 정리해도 될까요?



▶ 김희정 : 아니요, 제가 권 의원님이 말씀하신 부분에 대해서 미국이 정리가 안됐다고 얘기를 하는데 아니, 미국 입장 들어보고 그런 말씀을 하셔야죠. 어제 봤더니 정상회담 끝나고 나서 미국 상무장관이 기자들하고 또 얘기를 했습니다. 농축산물 관련돼서 추가 개방을 할 것이다라고 얘기를 했습니다. 그런데 미국 입장 정리 안됐다고 얘기하시면 안되죠.



▷ 정창준 : 추가 개방 의지를 밝혔죠.



▶ 김희정 : 네, 그렇죠. 왜냐하면 정상회담이 끝났는데 추가 개방 의지를 밝혔을 뿐만 아니라 미국 가기 전에도 백악관 대변인이 라이스에 대해서 개방하기로 했다고 공식 브리핑을 한 바가 있습니다. 그래서 이번에 사실 그런 걸 정리하고 오길 바랐는데 그렇기 때문에 미국은 추가 개방에 대한 의지를 공식적으로 어제 밝혔다는 부분이고요. 그다음에 우리가 오히려 정리가 안됐다는 부분을 말씀드리고 싶은데 이번에 3실장이 다 방문을 하셨어요.



▶ 권칠승 : 그 얘기는 하셨으니까.



▶ 김희정 : 그러면 적어도 통상을 담당한 김용범 실장하고 외교 안보를 담당한 위성락 실장 간에도 농산물 개방 관련돼서는 서로 다른 의견을 얘기했습니다, 우리나라 안에서도. 뭐라 그랬냐면 김용범 실장 같은 경우는 쌀, 소고기 관련돼서 다 정리가 됐다고 얘기했는데 위성락 외교안보실장이 오히려 농산물 개방은 여전히 남아 있는 현안이다라고 얘기를 했거든요. 그래서 오히려 정리가 안된 건 우리 대통령실 안에서 이런 입장을 가지고 있으면 오히려 미국에 더 좋지 않은 모습을 보일 거다라는 말씀을 드리는 겁니다.



▶ 권칠승 : 그러니까 그게 큰 틀에서 됐다는 이야기하고 아주 구체적인 내용하고 이거는 다를 수가 있습니다. 이건 확인해보고 그다음에 미국 농무장관이 끝나고 난 뒤에 사실은 뒷담화를 한 거죠.



▷ 정창준 : 상무장관.



▶ 권칠승 : 우리 추가로 개방이 필요하다고 생각한다 이런 식의 언급을 한 거 아닙니까? 그거 왜 본회의 때 이야기를 안 했을까요? 저는 오히려 거기에 중점을 둡니다. 본인들이 정리가 된 이야기라면 본 정상회담 때 이야기를 했겠죠. 그런데 저는 물론 추정입니다만 미국도 이 부분에 대해서 확실하게 몇 퍼센트 어디까지. 또 곡물이 종류가 엄청나게 많잖아요. 이런 부분들을 통틀어서 그냥 농산물 이렇게 지금 이야기하고 있기 때문에 옥수수는 얼마, 보리는 얼마, 밀은 얼마 이런 식으로까지 이야기할 단계는 아직 아니고 향후에 이런 부분들에 대해서 굉장히 실무적으로 협상이 있을 것입니다.



▶ 김희정 : 제가 제안을 하나 드리고 싶은 건 EU가 선도적으로 좀 잘하고 있습니다. EU가 지난번에 상호 관세하고 품목 관세 얘기가 난 다음에 빨리 명문화하는 데 좀 성공을 했거든요. 거기는 오히려 27개국이라는 가입국이 있음에도 불구하고 그런 협상 전략을 굉장히 잘한 사례가 있습니다. 그러니까 우리는 그거 하는 데 너무 실무적으로 맡겨둬 이렇게 얘기를 할 건 아니고 오히려 성공한 사례에서 어떻게 성공했는지를 보면서 추가로 하는 게 좋을 것 같습니다. 심지어 EU는 반도체나 의약품 같은 품목 관세도 추가로 협정을 해서 문서화한 데 성공을 한 바가 있습니다. 그래서 우리도 제가 그냥 비판만 하자고 얘기를 하는 게 아니라 FTA라는 큰 틀을 과거 대통령이 오랫동안 만들어 왔는데 이거를 이번에 깨는 거지 않습니까?



▶ 권칠승 : 한 번에 엎어진 거죠, 지금.



▶ 김희정 : 그러니까. 그거 굉장히 나쁜 선례를 남긴 건데 FTA 안에서.



▶ 권칠승 : 누가 남긴 거죠? 그걸 누가 남긴 거죠?



▶ 김희정 : 이번 대통령이 깨신 거잖아요.



▶ 권칠승 : 이재명 대통령이요? 그걸 그렇게 이야기하시면 안되죠.



▶ 김희정 : 그래서 저는 FTA를 노무현, 이명박 대통령이 지켜왔던 그 FTA에서 그 조항이 있어요. 이거 깨기 힘든 사례 어떻게 할 때만 깰 수 있다 이런 걸 가지고 사실 배팅을 잘하는 게 이번 외교의 전술이지 그냥 기분 좋게 하하호호 하는 게 다가 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다.



▶ 권칠승 : 그거 다 하고 있습니다. 이게 상대가 있는 곳이고 상대가 또 미국이다 보니 하고 싶은 이야기, 또 주장하고 싶은 내용도 굉장히 완곡하게 해야 되고 이런 게 있지 않습니까? 그래서 외교라는 말이 있는 것이죠. 그래서 그런 부분에 대해서는 향후 조금 추이를 봐주시고 구체적인 내용에 대해서 이야기를 이런 자리에서 하기 시작하면 이거는 끝도 안 납니다.



▷ 정창준 : 첫술에 배부를 수는 없을 것 같습니다. <당당 토론> 잠시 쉬어가겠습니다. 전하는 말씀 듣고요. 전격시사 3부에 돌아옵니다.



▷ 정창준 : <당당 토론> 이어가겠습니다. 권칠승 더불어민주당 의원, 김희정 국민의힘 의원과 함께하고 있습니다. 국민의힘 전당대회 얘기 좀 해보겠습니다. 장동혁 의원 선출됐습니다. 당심이 주요했습니다. 장동혁 의원의 승리 배경 어떻게 보십니까?



▶ 김희정 : 일단 그동안 국민의힘이 국민들에게 많이 실망시키고 지적받던 부분 중에 하나가 뭐냐 하면 사람을 제대로 기르지 않는다라는 부분이 있습니다. 항상 필요하면 밖에서 사람 데리고 쓰고 또 그러고 나면 버리고 막 이런 식이잖아요. 그래서 사실 현재 국민의힘에는 뚜렷하게 지도자 반열에 오를 수 있는 사람이 눈에 보이지 않는 그런 현실에 직면해 있습니다. 물론 정책 정당으로 가야 된다는 얘기를 하고 있습니다만 그래도 보면 좀 구심점이 될 만한 지도력이 있는 정당들이 야당 생활을 훨씬 더 잘해내기도 합니다. 사실 이재명 대통령도 차기 대권 주자로서 이렇게 강력한 리더십을 가지고 있었기 때문에 여러 가지 리스크가 있음에도 불구하고 그것 때문에 딱 뭉쳐서 갔던 게 있거든요. 그래서 아마 상대적으로 지금 나온 후보군들 중에서 그래도 미래가 보이는 지도자다. 한번 당 대표를 맡겨서 또 새로운 지도자로 커갈 수 있는지 한번 보자라는 그런 기대 심리가 나온 후보들 중에서 가장 많이 작동하지 않았나 그렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 민주당에서는 좀 실망하는 분위기입니다.



▶ 권칠승 : 처음에 장동혁 대표가 2위를 했는데 2위와 3위 차이가 사실 거의 없었거든요. 그래서 저도 김문수 후보가 되겠다 그렇게 생각을 했었는데 제 예상이 완전히 빗나갔습니다. 제가 잘 안 틀리는데 완전히 틀렸어요. 근데 좀 걱정스러운 게 사실 전한길, 전광훈 이런 사람들로 대표되는 진짜 슈퍼 울트라 극우 지지 세력들을 등에 업고 이번에 당 대표가 된 거 아닙니까. 그래서 향후에 당 대표로서 해야 될 여러 가지 입지, 외연 이런 게 굉장히 줄어들었다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 향후에 여야 간의 협치라든가 이런 부분에도 상당히 좀 걸림돌이 될 것이라고 보고 국민의힘 내부에서도 이런 부분에 대한 좀 자체 문제 제기들이 상당히 앞으로 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 전한길이라는 사람이 이런 이야기를 했잖아요. 계엄은 계몽령이고 구국의 결단이다 이런 취지의 이야기들을 그동안 여러 차례 해온 사람 아닙니까? 그런 사람을 공천 주겠다 그 한마디로 사실은 뭐 당 대표 되는 데 결정적인 이정표를 만들었다고 생각하는데 저는 그런 부분이 상당히 걱정이 됩니다. 그리고 또 내부 총질자에 대해서는 결단하겠다 이런 사실 무시무시한 이야기를 했거든요. 그래서 이런 부분들이 향후 신임 장동혁 대표가 어떻게 당을 운영할 것인지 굉장히 주의 깊게 봐야 될 대목이고 또 한 가지 걱정스러운 것은 장동혁 대표가 재선 의원이기는 한데 실제로 의정 활동은 한 3년 남짓 되죠, 보궐선거를 하셨기 때문에. 그래서 정치 경력은 사실 좀 일천한 분입니다. 그래서 자칫 이번에 대표 선거에서 이겼던 그 방식으로 향후 본인의 정치적 행로나 또 방식을 결정하게 된다면 국민의힘도 그렇고 본인도 그렇고 상당히 좀불안한 경로를 걷게 될 것이다 하는 걱정도 있고 대한민국 정치 자체도 좀 암담해지지 않을까 그런 우려가 있습니다.



▷ 정창준 : 권 의원님이 지적하신 부분들 좀 따져볼게요. 장동혁 대표 ‘107석인 국민의힘은 함께 싸울 의지가 있는 자유 우파 시민과 연대해 싸우는 방법밖에 없다.’ 사실 아스팔트 우파를 얘기한 것으로 보입니다. 이 부분에 대한 우려는 좀 어떻습니까?



▶ 김희정 : 일단 저는 선거 운동의 방식으로 보다 선명성을 강조했던 것 같아요. 그리고 마지막 특히 결선에 있어서는 두 분의 전체적인 스탠스가 정치적 스탠스가 비슷했기 때문에 선명성을 강조하기 위해서는 더 강력하게 얘기를 하는 겁니다. 하지만 당선된 이후에 당을 운영하는 것은 또 다른 문제라고 생각합니다. 본인이 당직과 관련된 당선 이후에 질문을 받았어도 당의 여러분들과 상의하겠다고 얘기를 했습니다. 그렇기 때문에 이제는 당의 대표가 된 만큼 당 안에서는 단일대오로 갈 수 있고 그리고 여당을 향해서는 선명성을 내세울 수 있도록 하는데 혼자서 하는 게 아니라 본인을 지지하지 않았던 여러 세력들과도 함께 논의를 할 수밖에 없고 또 당 대표 혼자서만 최고위원 회의를 하는 게 아니라 최고위원 회의를 통해서 주요 의사 결정을 하기로 되어 있는데 현재 선임된 최고위원 회의에는 과거에 대해서도 그렇고 또 같이하는 세력에 대해서도 그렇고 다양한 입장을 표명한 사람들로 이렇게 골고루 포석이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 저는 선거 운동에서의 전략적인 방식과 실제 당을 끌어가는 방식에 있어서는 분명 좀 다른 모습이 있을 것이다. 훨씬 더 유연하고 열려 있게 잘해 나갈 것이다라고 생각을 합니다. 또 그렇게 되도록 저희가 옆에서 잘 얘기를 해야 되고요.



▷ 정창준 : 권 의원님의 지적 중에 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 장동혁 대표 내부 총질에는 출당도 불사하겠다. 내홍을 우려하는 시각들이 적지 않습니다.



▶ 김희정 : 저는 이 부분도 과연 과거에 일어났던 일에 대한 단죄라고 얘기를 해야 되나, 평가를 얘기하는 건지 앞으로 어떻게 우리가 107석밖에 안됐기 때문에 똘똘 뭉쳐서 가야 된다는 미래에 대한 얘기인지는 더 살펴봐야 될 부분이라고 생각합니다. 저는 오히려 미래를 보고 얘기하지 않았나라고 생각을 합니다. 만약에 과거에 대한 걸 얘기한다면 이 107석이라는 숫자를 얘기할 수가 없거든요. 그렇기 때문에 앞으로는 사실 당론을 결정하는 데 있어서 함께 가야 된다라는 그런 선언적이고 명시적인 얘기를 하지 않았나라고 생각합니다.



▷ 정창준 : 단일대오를 강조한 거다?



▶ 김희정 : 예, 그렇습니다. 왜냐하면 어제 당선 후 인터뷰를 얘기할 때도 소위 당론을 결정하는 데 있어서 의원들이 이렇게 당론 반대 얘기를 하는 것과 소위 바깥에서 당론과 다른 얘기를 하는 것과는 크기가 다르다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 의원들의 경우는 직접적으로 결정적으로 이 한 표, 한 표가 어떻게 움직이느냐에 따라서 당의 운명이 변하기 때문에 그래서 더 신중하고 엄중하게 함께 가야 된다는 의미를 강조한 거고 그런데 바깥에서 나오는 얘기는 큰 틀에서 우리와 함께하는 사람이라면 그 사람들이 100% 우리 당론과 다른 얘기를 한다고 해서 그 사람들 다 내치고 갈 수 없지 않느냐 이런 뜻으로 읽히게 기자회견을 하는 걸 봤습니다.



▷ 정창준 : 그러면 짧게 여야 협치 부분은 좀 어떻게 될까요? 정청래 대표도 그렇고 장동혁 대표도 강대강입니다.



▶ 권칠승 : 저도 전당대회 기간 중에 장동혁 대표가 한 여러 가지 강성 발언들, 우려되는 발언들이 그냥 선거용 멘트였으면 좋겠습니다. 그런데 그렇게 볼 수 없는 게 선출 직후에 한 이야기가 이게 더 사실 섬뜩합니다. 보통 당선되고 나면 좀 통합적 이미지를 이야기하고 그다음에 제1 야당의 대표로서 좀 대국적으로 정치를 하고 대화도 복원하는 데 앞장서겠다. 그리고 또 조금 더 나가더라도 현 정부가 잘못하는 부분이 생기거나 하면 그런 부분들에 대해서 제대로 견제하면서 야당의 역할을 하겠다 보통 이렇게 이 정도 모두 수준으로 이야기를 하지 않습니까? 그런데 이렇게 이야기했습니다. ‘우파 시민과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다.’ 이렇게 이야기를 했습니다. 아니, 지금 출범한 지 석 달도 안되는 정권을 끌어내린다고 이야기하는 게 이게 상식적으로도 맞지 않고 국민들 입장에서 봤을 때도 가당치 않은 이야기 아닙니까? 나가도 한참 많이 나갔다는 생각이 들고 이런 부분에 대한 입장들이 철회되거나 전격적으로 변하지 않는다면 여야 간에 어떤 정치 협상을 하기는 상당히 좀 어렵지 않을까 보여집니다.



▷ 정창준 : 여야 협치 돌파구는 없을까요?



▶ 김희정 : 일단 이재명 대통령께서 그때 방미하면서 비행기에서 기자들하고 얘기를 하면서 통합에 대한 말씀을 하신 바가 있습니다. 당선되는 순간 국민 모두의 대통령이다라는 인식을 가지고 있다는 걸 알 수 있었습니다. 그렇기 때문에 오히려 정청래 지금 민주당 대표가 이런 국정 운영에 부담이 되지 않으려면 대통령이 그렇게 얘기한 실용주의 노선이라든지 모두의 대통령이 되려고 하는 부분에 대해서 오히려 여당 대표부터 맞춰야 되지 않나라는 생각을 하고 있습니다. 비상대책위원장이나 원내대표 저희도 보면 축하 난도 보내고 축하 뜻도 보내고 계속 그렇게 제스처를 보냈거든요. 근데 지금의 이런 경색 국면을 누가 주도적으로 하고 있는지를 봐야죠. 그래서 저는 권칠승 의원님이 오히려 정청래 대표님을 설득하셔서 함께 갈 수 있도록 하는 게 좋지 않을까 생각을 합니다. 그리고 두 번째는 아까 말씀드렸듯이 여당은 오히려 포용을 가야 되고 야당은 전략상 선명성을 얘기할 수밖에 없는 상황입니다. 그러다 보니 민주당도 지난번에 윤 대통령 당선되자마자 바로 탄핵 얘기했었거든요. 단어도 아예 탄핵이라 썼었습니다, 그때. 계엄되고 난 다음에 그 단어를 쓴 게 아니라. 그러니까 서로서로 그런 입장을 살펴보고요. 이제 정기국회도 곧 시작이 되는데 여당, 야당 할 것 없이 내일부터 다 의원 연찬회가 들어갑니다. 그때 각 당의 정책과 민생에 대한 얘기도 하지만 여야 협치에 대한 얘기도 각 당에서 나왔으면 하는 바람입니다.



▷ 정창준 : 이 얘기도 좀 해보겠습니다. 민주당 주도로 쟁점 법안이 모두 처리가 됐습니다. 8월 임시국회에서 목표로 했던 쟁점 법안들이 처리가 됐는데 민주당에서 경제계 달래기에 나섰습니다. 경제형벌합리화 TF를 발족했는데 권칠승 의원님이 단장을 맡았더라고요. 이게 어떤 배경입니까?



▶ 권칠승 : 네, 그렇게 됐습니다. 그게 경제형벌 이러니까 제목이 좀 섬뜩해서 그런데 이게 정책도 그렇지만 어떤 법을 만들면 그 법 때문에 이익을 보는 사람이 있고 손해를 보는 사람이 무조건 있습니다. 모든 게 그렇습니다. 모든 게 좋은 법이 있다면 10년, 20년 전에 벌써 만들었죠. 그런 이해관계를 조정하는 것. 그러니까 단일 법에도 그런 과정들이 있는데 비슷한 현상들을 제어하는 여러 가지 제도나 법들 상호간에도 밸런스가 있어야 되는 것이죠. 그래서 그런 부분들을 한번 그동안 꾸준히 문제가 제기됐던 부분들. 대표적인 게 배임죄입니다. 지금 배임죄는 형법상 배임죄가 있고 상법상 배임죄가 있는데 이 두 개를 다 손볼 것인지 상법상 배임죄만 손볼 것인지 이런 논쟁들이 그동안 쭉 있었습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 이번에 그동안 논란이 있었던 부분들 다 그냥 한번 제도 전체가 좀 균형감 있게 운영될 수 있도록 손을 보자 큰 틀에서 일단 그렇게 말씀드리겠습니다.



▷ 정창준 : 이게 상법이나 노란봉투법에 대한 보완책인가요? 어떻습니까.



▶ 권칠승 : 보완이라기보다는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 어떤 제도가 복합적으로 하나의 현상에 작용되지 않습니까? 그 작용되는 게 그 현상을 지금보다 좀 더 발전적으로 이끌어가게 하기 위한 그런 수단으로서 작용해야 되는데 한쪽으로 너무 기울어져 있다든가 하면 이 제도가 예정하고 있는 방향으로 현상들이 수렴하지 못하잖아요. 그래서 그런 부분들을 좀 더 현상을 지금보다는 좀 더 발전적인 방향으로 이끌어가기 위한 제도 개선 이렇게 이 정도로 큰 틀로 보시면 맞을 것 같습니다.



▷ 정창준 : 김희정 의원님께는 이 질문 좀 드려보겠습니다. 민주당에서 특검법의 수사 인력과 범위 기간을 확대하는 특검법 개정안에 대한 심사에 착수했습니다. 지금 특검이 수사를 한창 진행 중인데 이 사안은 좀 어떻게 보십니까?



▶ 김희정 : 일단 내용을 떠나서 저는 국회가 법을 만드는 곳이지 않습니까. 그중에서도 가장 까다롭게 이게 법이 자구에 맞는지 우리나라 헌법 체계에 맞는지를 다루는 곳이 바로 법사위원회입니다. 그래서 사실 상전 노릇하고 있거든요. 그렇다면 자기들이 보기에 좋은 내용, 저희가 보기에는 불합리한 내용이 있습니다만 오히려 법사위원회가 그런 국회의 절차나 이런 걸 더 단단히 해야지 명분이 쌓인다고 생각하거든요. 그런데 무려 6선의 추미애 의원님이 가셔서 첫 번째 회의부터 이거를 깨고 있습니다. 뭐냐 하면 현행 국회법에는 국회 운영과 관련돼서 여러 가지를 규정하고 있는데 위원장 관련된 가장 중요한 규정이 있습니다. 뭐냐 하면 의사일정이나 의제를 선정하는 데 있어서는 위원장이 여야 간사와 합의를 해서 결정하도록 되어 있습니다. 그런데 가자마자 일단 그거 없이 혼자 또 해버렸습니다. 그다음에...



▶ 권칠승 : 협의를 했죠, 협의.



▶ 김희정 : 그런데 협의를 한 적이 없습니다.



▶ 권칠승 : 그러니까 합의가 아니고 협의.



▶ 김희정 : 협의를 한 적이 없고 아예 협의 요청을 한 적도 없습니다. 그러니까 첫 번째부터 국회법도 어기고 그냥 강경으로 간 거죠. 그다음에 두 번째는 아무리 특정 당이 다수결로 법을 할 수 있다 하더라도 미리 이런 법이 발의가 되고 그러면 입법 예고를 하고 이렇게 준비할 수 있도록 최소한의 기간을 두도록 하고 있습니다. 그래서 일부 개정의 경우에는 일부 글자 고치는 정도니까 15일 정도를 두고 있고요. 전부 개정이나 제정안 같은 경우는 20일의 숙려 기간 두고 있고 한데 이런 거 다 깡그리 무시했습니다. 그래서 절차상 하자가 있게 법사위가 하고 있다는 말씀을 첫 번째 드리고요. 그리고 두 번째는 특검법 발의할 때 본인들이 시간을 정했고 본인들 원하는 대로, 그다음에 몇 명을 투입할지도 다 정해서 했어요. 그래놓고서 지금 그거 다 사람 수도 늘리고 날짜도 늘리겠다고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 특검의 원래 취지와는 다른 행동을 하려고 하고 있다는 거죠. 원래 그러면 상설 검찰은 없애겠다고 검찰 필요 없다라고 막 하고 있으면서 자기들이 필요한 특검에 대해서는 특검이 아니라 막 이렇게 계속 늘리는 방식으로 가고 있어서 이게 법의 취지와 맞지 않다라는 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 정창준 : 오늘은 아쉽지만 여기에서 마무리를 하겠습니다. <당당 토론> 권칠승 더불어민주당 의원, 김희정 국민의힘 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.



▶ 권칠승 : 수고하셨습니다.



▶ 김희정 : 감사합니다.



