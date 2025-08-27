충북 한낮 31~32도 무더위…오후 소나기
입력 2025.08.27 (11:04) 수정 2025.08.27 (13:17)
충북은 오늘 구름이 많이 끼겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 31도에서 32도로 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
오후부터 저녁 사이에는 북부권을 중심으로 5~20mm의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
청주기상지청은 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠다면서 시설물 관리와 안전사고에 주의할 것을 강조했습니다.
