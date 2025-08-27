광주

전남도, ‘먹거리 안전 확보’ 음식점 특별점검 실시

입력 2025.08.27 (11:05)

전라남도가 먹거리 안전 확보와 위생관리 강화를 위해 전남 5개 시와 무안군의 일반음식점 3백여 곳을 대상으로 위생 특별점검을 실시했습니다.

점검 결과 모두 19개 업소에서 종사자 위생모 미착용과 조리장 위생 불량 등을 적발했습니다.

전남도는 위반 업소에 대해 ‘식품위생법’에 따라 행정처분을 하고, 6개월 이내 재점검을 진행할 계획이며 위반업소는 해당 시군 누리집에 공개될 예정입니다.

전남도는 이번 1차 점검을 시작으로 하반기에도 계절별·시기별 특성을 고려한 합동 위생점검을 이어갈 방침입니다.

최정민 기자

