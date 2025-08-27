‘나는 화순입니다’ 여행 프로젝트 참여자 모집

화순군 문화관광재단이 전남 화순군의 지명과 특별한 인연을 가진 사람들에게 화순 1박 2일 여행을 지원하는 '나는 화순입니다' 프로젝트 참여자를 모집합니다.이번 프로젝트는 화순군 관외에 거주하면서 이름에 화순과 13개 읍.면 지명이 포함되는 사람을 (예: 이화순, 김이서, 이서준, 백아름, 이양순 등)을 대상으로 하며, 선정된 참가자들에게는 화순에서의 숙박과 이동 등이 지원됩니다.화순군은 이번 프로젝트가 화순이라는 지역과 참여자들 간의 특별한 유대감을 형성하는 계기가 되고, 이를 바탕으로 화순의 역사와 문화를 널릴 알릴 것으로 전망했습니다.