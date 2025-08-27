[무등의 아침] 이개호 “복지부, 소록도 병원구역 빼고 고흥군에 이관해야…도로·문화유산 관리 안 돼”

■ 프로그램명 : [출발 무등의 아침]

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 이재명 대통령이 지난 6월 25일 현직 대통령으로는 처음으로 고흥 소록도를 방문했습니다. 소록도는 아시다시피 한센병을 앓았던 분들의 아픔이 서린 곳이죠. 이 대통령이 당시 국립 소록도병원 측에 소록도의 병원과 관사 구역을 제외한 지역의 관리 권한을 고흥군에 이관하는 방안을 검토하라고 지시했다는데요. 이게 속도가 제대로 나지 않고 있다는 지적이 나옵니다. 문제를 제기했던 이개호 민주당 의원 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하십니까?◆ 이개호 민주당 의원 (이하 이개호): 반갑습니다. 이개호입니다.◇ 정길훈: 먼저 현재 고흥 소록도와 소록도 병원 어떤 상황에 있는지 말씀해 주시겠습니까?◆ 이개호: 소록도 병원이 이제 한센병 환자들을 치료하는 전문 병원이라는 것은 아마 전 국민이 다 잘 아시겠죠? 전 지역, 소록도 일원이 병원 구역으로 지정돼서 거기가 전부 국유지입니다. 정부가 직접 관리하고 있어요. 그러다 보니까 이제 그곳의 병원 관계자들 또 환자분까지 합쳐서 540명 정도가 이제 거주하고 계시는데요. 이분들에 대해서 국가 시설이다 보니까 지방 행정권이 전혀 작동이 안 됩니다.예를 들어서 도로 관리라든지 또 상하수도 관리를 비롯한 고흥군이 해야 할 서비스가 있지 않겠습니까? 그러한 것들이 전혀 이제 그분들한테 혜택이 지금 안 가는 거죠. 사실은 그래서 이 지역의 관리권을 병원 운영과 관련해서 필수 기능이라고 할 수 있는 병원, 또 근무하는 병원 관계자들의 관사 지역을 빼놓고 나머지 지역은 이 병원으로서 기능을 해제해서 지방 행정권이 제대로 작동되고 그래서 거기에 거주하고 있는 분들이 지방 행정 서비스를 받을 수 있도록 그렇게 조치를 해 주는 게 필요하겠다 싶어서 제가 국회 보건복지위원으로서 이제 상임위에서 문제 지적을 해 왔던 거죠.◇ 정길훈: 그러니까 의원님 말씀을 들어보면 소록도 전체를 소록도 병원이 관리하고 있고요. 그런데 그거를 병원과 직원들의 관사 구역은 계속 병원 측에서 관리하되 지금 소록도 주민들이 거주하는 지역은 고흥군의 행정 서비스가 미치지 못하고 있다. 고흥군이 여러 가지 행정 서비스를 하는데 고흥군 주민들이 받는 행정 서비스를 소록도 주민들이 제대로 누리지 못하고 있는 것에 대해서 그것에 대해서 지금 문제 제기하신 거죠?◆ 이개호: 그렇습니다.◇ 정길훈: 이재명 대통령이 지난 6월에 국립 소록도병원을 찾았다고 하는데요. 그때 구체적으로 어떤 내용을 검토하도록 지시한 겁니까?◆ 이개호: 병원과 관사를 제외하고는 이 관리권을 고흥군에 이관하라고 이런 구체적인 지시를 했다고 제가 들었습니다.◇ 정길훈: 고흥군의 자치단체 행정 서비스가 소록도 주민들에게 미치지 못하는 문제도 있는데요. 또 소록도 가신 분들은 알겠지만, 소록도에 보면 일제 강점기 적산가옥이라든지 여러 가지 문화유산도 많은데 그런 것들도 지금 방치돼서 고흥군의 관리가 미치지 못하고 있다면서요.◆ 이개호: 지금 대표적으로 관리가 시급한 시설이랄까 그런 것들이 도로인데요. 도로가 현재 관리가 전혀 안 되고 있다고 하고요. 아울러서 방금 말씀하신 것처럼 이 소록도 병원이 개설된 게 이제 일제강점기 아니겠습니까? 그런데 이제 그 당시 거기에 아까 말씀했던 적산 가옥, 또 심지어 교도소 시설도 있더라고요. 별도로 있어야 했던가 보죠. 당시에 있었습니다.그래서 이러한 시설들은 이제 그 근대 문화유산으로 지정된 부분도 있고요. 또 실제로 이제 보존 가치가 높은 시설들이라고 듣고 있는데 그 시설들에 대해서 관리가 전혀 안 되는 거죠. 현재는. 그래서 그걸 차라리 지방자치단체에 이관해서 고흥군이 현지성 원칙에 따라 직접 관리 감독을 하는 게 좋겠다, 이렇게 판단하는 게 제 생각인 거죠.◇ 정길훈: 병원과 지금 직원들이 거주하는 관사 있는 지역 그 지역을 제외한 지역의 관리 권한을 고흥군으로 넘기려면요. 지금 국립 소록도병원도 국가 기구잖아요.◆ 이개호: 관사는 필요하니까 이제 그건 국가가 직접 관리하도록 하고요. 병원과 관사 제외한 나머지 시설과 지역은 모두 고흥군에 이관하는 게 맞는다고 이렇게 생각합니다.◇ 정길훈: 이관하려면 어떻습니까? 국립 소록도병원도 보건복지부 산하 기구이기 때문에 국가 사무로 돼 있는 거를 지방 사무로 이렇게 이전하면 되나요? 어떻게 해야 합니까?◆ 이개호: 사무를 따로 이관하는 건 아니고요. 재산을 이관해야 합니다. 그러니까 현재는 이제 국유 재산이 크게 두 가지로 나뉘거든요. 목적이 지정된 행정재산, 목적이 지정돼 있지 않는 일반 재산 이렇게 나누는데 행정재산이죠. 지금은 병원 시설이니까 목적이 지정돼 있잖아요. 이 행정 재산을 일반 재산으로 전환해서 그 일반 재산을 고흥군에 이제 법적으로는 매각하거나 양해하도록 그렇게 돼 있는데 공공기관끼리 거래니까 그것은 양해해야겠죠. 그렇게 관리 전환을 해서 고흥군이 무상으로 받아서 체계적으로 관리할 수 있게 만들어 주는 게 옳다고 이렇게 생각합니다.◇ 정길훈: 의원님이 최근에 낸 보도 자료를 보니까 보건복지부가 이 문제에 대해서 적극적으로 검토하고 있지 않다고 이렇게 지적했는데요. 의원님은 국회 소관 상임위 보건복지위에 소속돼 있는데요. 복지부의 입장은 뭡니까? 정확하게.◆ 이개호: 복지부는 이제 자신들의 행정재산이기 때문에 행정재산이 명확히 필요하지 않다는 그런 증거가 있어야 일반 재산으로 전환이 가능한데 아직 그것에 대한 확신을 갖고 있지 못한 것 같습니다.그러나 실제 현지로 와서 보면 아까 말씀드렸듯이 공공시설들이 전혀 관리가 안 되고 방치되고 이렇게 돼서 훼손할 우려가 크고 이런 문제는 좀 진지하게 다시 봐야 한다고 생각해요. 그래서 보건복지부가 입장을 바꿔야 한다고 믿습니다.◇ 정길훈: 지금 8월 임시국회도 열리고 있습니다만 국회 보건복지위 차원에서는 이 문제를 어떻게 풀어갈 예정입니까?◆ 이개호: 이제 제가 현지를 좀 가서, 보건복지부 관계자들과 현지를 가서 주민들 의견도 좀 들어보고 또 실상을 정확히 파악하고 이런 노력을 해야죠. 그렇게 해서 아마 현장에서 보면 제가 하는 말에 대해서 납득을 하리라고 생각합니다. 그렇게 해서 하루속히 시설 관리권이 고흥군으로 이관될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠습니다.◇ 정길훈: 아무래도 이제 소록도 병원 직원들 입장에서는 본인들이 해왔던 업무가 고흥군으로 이관되기 때문에 아마 그 부분에 대한 불안감도 조금 느끼지 않을까 싶기도 합니다.◆ 이개호: 실제로 그 일들이 제대로 됐으면 이관을 논의할 필요가 없죠. 실질적으로 거기에 상하수도와 환경, 주거 복지 지원, 이런 기본 행정 서비스가 전혀 안 되는 상황이어서 그런 점을 고려할 때 반드시 이관돼야 하고요. 또 이제 일반적으로 관료들의 행태이기도 합니다만 재산을 쉽게 넘기지 않고자 하지 않겠습니까?◇ 정길훈: 알겠습니다. 의원님 시간이 다 돼서요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.◆ 이개호: 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 이개호 민주당 의원이었습니다.