정치

장동혁, 첫 최고위 주재…“과거 옷 벗고 미래로 나아가야”

입력 2025.08.27 (11:13) 수정 2025.08.27 (11:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 “우리가 과거의 옷을 벗고 미래로 나아가야 할 시간”이라고 강조했습니다.

장 대표는 오늘(27일) 국회에서 첫 최고위원회의를 주재한 자리에서 “8개월 만에 열리는 최고위원회의”라며 이같이 밝혔습니다.

장 대표는 “전당대회 과정을 통해서 당심과 민심을 들었다”면서 “전당대회 과정에서 당원과 국민이 보내주신 민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고 이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었다”고 말했습니다.

이어 “이제 국민의힘이 그런 민심을 모아 국민들께 좀 더 다가가겠다”면서 “국민의 목소리를 담아 국민들이 더 공감할 수 있는 대안을 제시하고 민생을 제대로 해결하는 민생정당으로 거듭나겠다”고 강조했습니다.

장 대표는 “이제 변화된, 하나 된 국민의힘을 국민들께 보여드리겠다”면서 “이제 우리 국민의힘, 당원 모두 하나 되어서 앞으로 전진해야 한다. 그 맨 앞에 제가 서겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 장동혁, 첫 최고위 주재…“과거 옷 벗고 미래로 나아가야”
    • 입력 2025-08-27 11:13:32
    • 수정2025-08-27 11:15:53
    정치
국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 “우리가 과거의 옷을 벗고 미래로 나아가야 할 시간”이라고 강조했습니다.

장 대표는 오늘(27일) 국회에서 첫 최고위원회의를 주재한 자리에서 “8개월 만에 열리는 최고위원회의”라며 이같이 밝혔습니다.

장 대표는 “전당대회 과정을 통해서 당심과 민심을 들었다”면서 “전당대회 과정에서 당원과 국민이 보내주신 민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고 이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었다”고 말했습니다.

이어 “이제 국민의힘이 그런 민심을 모아 국민들께 좀 더 다가가겠다”면서 “국민의 목소리를 담아 국민들이 더 공감할 수 있는 대안을 제시하고 민생을 제대로 해결하는 민생정당으로 거듭나겠다”고 강조했습니다.

장 대표는 “이제 변화된, 하나 된 국민의힘을 국민들께 보여드리겠다”면서 “이제 우리 국민의힘, 당원 모두 하나 되어서 앞으로 전진해야 한다. 그 맨 앞에 제가 서겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.