장동혁, 첫 최고위 주재…“과거 옷 벗고 미래로 나아가야”

국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 “우리가 과거의 옷을 벗고 미래로 나아가야 할 시간”이라고 강조했습니다.



장 대표는 오늘(27일) 국회에서 첫 최고위원회의를 주재한 자리에서 “8개월 만에 열리는 최고위원회의”라며 이같이 밝혔습니다.



장 대표는 “전당대회 과정을 통해서 당심과 민심을 들었다”면서 “전당대회 과정에서 당원과 국민이 보내주신 민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고 이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었다”고 말했습니다.



이어 “이제 국민의힘이 그런 민심을 모아 국민들께 좀 더 다가가겠다”면서 “국민의 목소리를 담아 국민들이 더 공감할 수 있는 대안을 제시하고 민생을 제대로 해결하는 민생정당으로 거듭나겠다”고 강조했습니다.



장 대표는 “이제 변화된, 하나 된 국민의힘을 국민들께 보여드리겠다”면서 “이제 우리 국민의힘, 당원 모두 하나 되어서 앞으로 전진해야 한다. 그 맨 앞에 제가 서겠다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



