서울시, 순직 소방공무원 6명 합동 안장식

서울시 소방재난본부는 어제(26일) 국립대전현충원에서 순직 소방공무원 6명에 대한 합동 안장식을 거행했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



안장식에는 유가족을 비롯해 소방청, 의용소방대, 재향소방동우회, 순직소방공무원추모기념회 등 200여 명이 참석했습니다.



서울소방재난본부 권혁민 본부장은 추모사에서 "순직 소방공무원의 헌신이 사회 전반에서 존중받을 수 있도록 예우를 강화하고 추모 문화를 확산해 나가는 데 힘쓸 것"이라고 말했습니다.



이번 안장식은 안장 자격을 '위험직무순직자'에서 '일반순직자'로 확대하는 내용의 '국립묘지법시행령'이 지난해 개정됨에 따라 이뤄졌습니다.



서울소방재난본부는 올해 국립묘지 안장 예정인 순직 소방공무원 23명 중 유가족과 합의된 6명을 먼저 안장했으며, 나머지 17명에 대해서도 연말까지 안장될 수 있도록 할 방침입니다.



한편, 서울시는 2023년 제정한 '서울특별시 순직·공상 소방공무원 지원 조례'에 따라 순직 소방공무원 자녀 장학금, 유가족 건강검진 등 유가족 예우 지원과 함께, 순직자 및 유가족에 대한 추모·예우 정책도 강화할 계획입니다.



