930뉴스(청주)

충북대병원 연구비 부정 사용 들통…충청북도 “환수 조치”

입력 2025.08.27 (11:17) 수정 2025.08.27 (15:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북 한낮 31~32도 무더위…오후 소나기

충북 한낮 31~32도 무더위…오후 소나기
오송참사 국정조사 계획서 오늘 의결 전망

오송참사 국정조사 계획서 오늘 의결 전망

다음
[앵커]

충북대학교병원의 한 위탁 사업에 참여한 연구원들이 각종 사업비를 부정하게 사용하다 적발된 사실이 확인됐습니다.

인건비를 멋대로 올리거나 출장비를 거짓 청구했다는 의혹까지 불거졌는데요.

송국회 기자가 취재했습니다.

[리포트]

지난해 6월, 충청북도와 충북대학교병원이 맺은 한 협약서입니다.

지방소멸위기 대응을 위한 응급의료시스템 구축 사업으로, 충청북도가 7억 7천여만 원을 지원했습니다.

그런데, 이 연구개발사업에 참여한 연구원들이 사업비를 부정하게 사용한 사실이 드러났습니다.

[권영주/충청북도 바이오식품의약국장 : "문제점을 올해 4월에 인지해서 5월 초에 충북대병원 현지 조사를 실시했습니다. 미흡한 분야는 시정 개선토록 했습니다."]

충북대학교병원도 자체 특별 감사를 벌여 다수의 연구비 부정 사용 사례를 확인했습니다.

KBS가 충청북도 조사와 충북대병원의 감사 내용을 확인했습니다.

일부 연구원들이 월 급여를 도 승인 없이 많게는 160만 원 인상해 710만 원까지 받아 갔습니다.

부정하게 지급받은 금액만 5차례, 610만 원 상당입니다.

사용처를 알 수 없는 출장비도 20건이 넘습니다.

일부 출장비를 허위로 청구하거나 출장 서류에 대리 서명한 의혹까지 불거졌습니다.

[이정범/충북도의회 교육위원장 : "모든 사업에 대해서 다시 한번 전수조사를 통해서 잘못된 점이 있고, 제도적으로 보완해야 할 사항들이 있다면 이번 기회를 통해서 보완해야 하는 것이 (중요합니다)."]

참여 연구원의 자녀를 보조연구원으로 일하게 했다는 도와 의회의 지적까지 나와 충북대병원은 뒤늦게 특수관계인의 연구 참여를 제한하는 지침까지 만들었습니다.

충북대병원은 문제의 연구원들은 병원 직원이 아닌 사업단 소속으로, 연구 윤리를 준수하겠다고 밝혔습니다.

충청북도는 부정하게 집행된 사업비의 환수 조치에 나섰고, 도의회는 위탁사업비 집행 실태에 대한 전수 조사를 예고했습니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:강사완/그래픽:김선영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북대병원 연구비 부정 사용 들통…충청북도 “환수 조치”
    • 입력 2025-08-27 11:17:09
    • 수정2025-08-27 15:21:07
    930뉴스(청주)
[앵커]

충북대학교병원의 한 위탁 사업에 참여한 연구원들이 각종 사업비를 부정하게 사용하다 적발된 사실이 확인됐습니다.

인건비를 멋대로 올리거나 출장비를 거짓 청구했다는 의혹까지 불거졌는데요.

송국회 기자가 취재했습니다.

[리포트]

지난해 6월, 충청북도와 충북대학교병원이 맺은 한 협약서입니다.

지방소멸위기 대응을 위한 응급의료시스템 구축 사업으로, 충청북도가 7억 7천여만 원을 지원했습니다.

그런데, 이 연구개발사업에 참여한 연구원들이 사업비를 부정하게 사용한 사실이 드러났습니다.

[권영주/충청북도 바이오식품의약국장 : "문제점을 올해 4월에 인지해서 5월 초에 충북대병원 현지 조사를 실시했습니다. 미흡한 분야는 시정 개선토록 했습니다."]

충북대학교병원도 자체 특별 감사를 벌여 다수의 연구비 부정 사용 사례를 확인했습니다.

KBS가 충청북도 조사와 충북대병원의 감사 내용을 확인했습니다.

일부 연구원들이 월 급여를 도 승인 없이 많게는 160만 원 인상해 710만 원까지 받아 갔습니다.

부정하게 지급받은 금액만 5차례, 610만 원 상당입니다.

사용처를 알 수 없는 출장비도 20건이 넘습니다.

일부 출장비를 허위로 청구하거나 출장 서류에 대리 서명한 의혹까지 불거졌습니다.

[이정범/충북도의회 교육위원장 : "모든 사업에 대해서 다시 한번 전수조사를 통해서 잘못된 점이 있고, 제도적으로 보완해야 할 사항들이 있다면 이번 기회를 통해서 보완해야 하는 것이 (중요합니다)."]

참여 연구원의 자녀를 보조연구원으로 일하게 했다는 도와 의회의 지적까지 나와 충북대병원은 뒤늦게 특수관계인의 연구 참여를 제한하는 지침까지 만들었습니다.

충북대병원은 문제의 연구원들은 병원 직원이 아닌 사업단 소속으로, 연구 윤리를 준수하겠다고 밝혔습니다.

충청북도는 부정하게 집행된 사업비의 환수 조치에 나섰고, 도의회는 위탁사업비 집행 실태에 대한 전수 조사를 예고했습니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:강사완/그래픽:김선영
송국회
송국회 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.