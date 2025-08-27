오송참사 국정조사 계획서 오늘 의결 전망

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오송 참사 국정조사 계획서가 오늘 예정된 국회 본회의에서 의결될 전망입니다.



앞서 더불어민주당은 이달 안에 국정조사 처리를 예고했고 소관 상임위인 국회 행정안전위원회에서는 여야가 국정조사 실시에 합의한 것으로 알려졌습니다.



오송 참사 국정조사 요구서는 지난해 8월, 당시 6개 야당 의원 188명 전원 명의로 국회에 제출됐습니다.



