마약 한 채 “도둑 든 것 같다” 신고…경찰 피해 도주하다 추락한 40대

마약을 투약한 뒤 ‘집에 도둑이 들었다’며 허위 신고를 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 송파경찰서는 마약류관리법 위반 혐의 등으로 40대 남성을 입건해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



이 남성은 지난 24일 오전 8시쯤 서울 송파구에 있는 주거지에서 필로폰으로 투약한 혐의를 받고 있습니다.



이 남성은 “집에 도둑이 든 것 같다”고 신고를 했는데, 경찰이 출동하자 문을 열지 않고 건물 배관을 통해 도주를 시도하다 4층 높이에서 추락했습니다.



경찰은 당시 이 남성이 횡설수설하는 점 등을 수상히 여겨 마약 간이시약 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나온 것으로 파악됐습니다.



경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!