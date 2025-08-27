사회

마약 한 채 “도둑 든 것 같다” 신고…경찰 피해 도주하다 추락한 40대

입력 2025.08.27 (11:19) 수정 2025.08.27 (11:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

마약을 투약한 뒤 ‘집에 도둑이 들었다’며 허위 신고를 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 송파경찰서는 마약류관리법 위반 혐의 등으로 40대 남성을 입건해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

이 남성은 지난 24일 오전 8시쯤 서울 송파구에 있는 주거지에서 필로폰으로 투약한 혐의를 받고 있습니다.

이 남성은 “집에 도둑이 든 것 같다”고 신고를 했는데, 경찰이 출동하자 문을 열지 않고 건물 배관을 통해 도주를 시도하다 4층 높이에서 추락했습니다.

경찰은 당시 이 남성이 횡설수설하는 점 등을 수상히 여겨 마약 간이시약 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나온 것으로 파악됐습니다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 마약 한 채 “도둑 든 것 같다” 신고…경찰 피해 도주하다 추락한 40대
    • 입력 2025-08-27 11:19:29
    • 수정2025-08-27 11:28:17
    사회
마약을 투약한 뒤 ‘집에 도둑이 들었다’며 허위 신고를 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 송파경찰서는 마약류관리법 위반 혐의 등으로 40대 남성을 입건해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

이 남성은 지난 24일 오전 8시쯤 서울 송파구에 있는 주거지에서 필로폰으로 투약한 혐의를 받고 있습니다.

이 남성은 “집에 도둑이 든 것 같다”고 신고를 했는데, 경찰이 출동하자 문을 열지 않고 건물 배관을 통해 도주를 시도하다 4층 높이에서 추락했습니다.

경찰은 당시 이 남성이 횡설수설하는 점 등을 수상히 여겨 마약 간이시약 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나온 것으로 파악됐습니다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신지수
신지수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.