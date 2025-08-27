산업자원부 “충주 LNG 발전소 허가 심의 보류”

동영상 고정 취소

산업통상자원부가 충주시 드림파크 산업단지의 충주 LNG 발전소 허가를 심의 보류했습니다.



산자부는 최근 열린 제315차 전기위원회에서 충주 복합 발전 사업에 대해 부지 확보 및 배치 계획, 주민 수용성 등 사업 이행 가능성 확인 뒤 재심의가 필요하다며 보류 결정을 내렸습니다.



이는 석 달 전 심의에 이어 두 번째 보류 결정입니다.



이에 따라 충주시는 사업 시행자인 동서 발전 측과 반대 입장을 표명해 온 주민들과 면담을 거친 뒤 사업 추진 여부를 최종 정리할 방침입니다.



